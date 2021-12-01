Більшість українців проти другого строку Зеленського - опитування

58,2 відсотка респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), не підтримують ідею балотування президента України Володимира Зеленського на другий строк у 2024 році, а 34,3 відсотка - за. Результати соцопитування оприлюднені в середу, 1 грудня. Опитування проводили після пресконференції Зеленського , на якій він заявив, що рішення про другий термін ухвалюватиме на основі підтримки з боку народу України.

КМІС також запитав у респондентів про ставлення до дистанційного онлайн-голосування на виборах , про працювання питання якого Зеленський говорив на пресконференції. 65,9 відсотках висловились проти такої ініціативи через острах фальсифікацій на користь влади, 29 відсотків - за.

Верховний головнокомандувач при "вторгненні РФ"

Соціологи поцікавилися думкою людей щодо ефективності Зеленського як Верховного головнокомандувача в разі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 51,6 відсотка респондентів вважають, що президент не буде здатний спрацювати ефективно та організувати оборону країни. 35,9 відсотка - протилежної думки.

За запровадження воєнного стану у відповідь на нарощення Росією військ біля кордону України висловились 32,8 відсотка респондентів, проти - 58,1 відсотка.

Бойкот каналів Ахметова та деолігархізація

За даними КМІС, бойкот пропрезидентською партією "Слуга народу" телеканалів "Україна" та "Україна 24", які належать бізнесмену Рінату Ахметову, вважають справедливим "через упередженість каналів" 20,2 відсотка респондентів. Водночас 49,6 відсотка вважають, що в основі цього рішення лежить "нетерпимість до критики".

Наміри влади з деолігархізації 36 відсотків опитаних сприймають як популістський крок для підвищення рейтингу. 20,7 відсотка респондентів вважають це спробою взяти під контроль телеканали, що належать олігархам. 18 відсотків висловлюють думку, що це щире прагнення до справедливості та рішення, яке дозволить стати Україні успішнішою.

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"Вагнергейт"

КМІС зазначає, що про зрив спецоперації з затримання бійців приватної військової компанії "Вагнер" знають 65,7 відсотка опитаних. Головними причинами зриву респонденти вважають "злив" інформації найвищим політичним керівництвом України (37,4 відсотка) та нестачу професіоналізму і помилки влади (20,3 відсотка).

КМІС проводив опитування 26-29 листопада методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. До вибірки не увійшли анексований Росією Крим, а також окремі райони Донецької та Луганської областей. Під час опитування проведено 1203 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,2 відсотка.

Нагадаємо, що в середу, 1 грудня, Зеленський виступив зі щорічним посланням до Верховної Ради України.