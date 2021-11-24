У медіахолдингу Ахметова вважають бойкот "слуг" реакцією на програму про "Вагнергейт"

Член наглядової ради медіахолдингу "Медіа Група Україна" Дмитро Бєлянський вважає оголошений "Слугою народу" бойкот телеканалів "Україна" та "Україна 24", що входять до складу холдингу, реакцією на програму "Свобода слова із Савіком Шустером" про спецоперацію українських спецслужб із затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнер". Про це йдеться у коментарі Бєлянського, оприлюдненому на сайті "Україна 24" ввечері середи, 24 листопада.

"Відмова влади представляти свою позицію в ефірі автоматично означала, що ми отримаємо відповідь іншими способами. У цьому випадку це спроба очорнити репутацію каналів та їхніх співробітників", - вважає Бєлянський.

"Медіагрупа дотримується стандартів"

За його словами, медіагрупа, що належить Рінату Ахметову, працює "у суворій відповідності до інтересів суспільства, суворо дотримуючись стандартів журналістики та принципів свободи слова". Тому не може "замовчувати ані результатів міжнародного розслідування Bellingcat щодо спецоперації "вагнерівців", ані теми офшорів президента України, ані інших резонансних розслідувань".

Бєлянський зазначає, що власник медіагрупи Рінат Ахметов ніколи не втручався і не втручається у редакційну політику телеканалів. Він додає, що позиція партії "Слуга народу", ймовірно, суттєво погіршить ситуацію зі свободою слова в Україні.

На ефір Шустера про "Вагнергейт" запрошені президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак не прийшли. Радник глави ОП Михайло Подоляк згодом заявив, що представники влади не з'явились в ефірі, бо "то олігархічне телебачення, а запрошення туди - фейк та хайп".

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Бойкот з боку партії "Слуга народу"

Раніше 24 листопада партія "Слуга народу"оголосила бойкот телеканалам "Україна" та "Україна 24", які належать до медіахолдингу Ріната Ахметова, через "системне та навмисне розповсюдження фейків", а також використання їх "для шантажу держави і суспільства задля лобіювання бізнесових та політичних інтересів власників".

У квітні 2021 року Рінат Ахметов інвестував у медіахолдинг "Медіа Група Україна" понад 300 мільйонів доларів. Це стало найбільшою інвестицією в українське медіа за останні сім років. Водночас, як зазначають медіаексперти, останнім часом риторика телеканалів Ахметова щодо влади помітно змінилась у бік критики. Це пов'язують, зокрема, з ухваленням закону про деолігархізацію, який передбачає створення реєстру олігархів. Внесеним до реєстру особам, серед іншого, заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій чи бути покупцями у процесі приватизації великих об'єктів.

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