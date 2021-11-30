 Мінцифри залучило Apple до перепису населення в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2021

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Новини

Мінцифри залучило Apple до перепису населення в Україні

Україна проведе перепис населення, який в уряді планують на 2023 рік, у співпраці з компанією Apple. Вона стане другою країною у світі, яка залучить для цього Apple, заявив Володимир Зеленський.

Глава компанії Apple Тім Кук (архіне фото)

Глава компанії Apple Тім Кук (архіне фото)

Міністерство цифрової трансформації України та американський ІТ-концерн Apple підписали меморандум про взаєморозуміння, що передбачає співпрацю для проведення перепису населення в Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Twitter у вівторок, 30 листопада.

"Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий меморандум про взаєморозуміння між мінцифри й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави, - зазначив Зеленський. Наразі спільний досвід перепису населення в Apple є лише зі США. 

Наразі деталі меморандуму невідомі. Перепис населення України уряд планує провести у 2023 році.

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Співпраця України з Apple та Microsoft

Зеленський на пресмарафоні "30 запитань президенту" заявив, що Україна комунікує з компаніями Apple та Microsoft щодо запуску онлайн-виборів, митних електронних послуг та проведення перепису населення. Нагадаємо, що у вересні під час візиту до США Зеленський зустрічався з генеральним директором Apple Тімом Куком у штаб-квартирі компанії. 

Оцінка кількості населення України

За оцінкою Державної служби статистики, чисельність населення України станом на жовтень 2021 року складає 41,3 мільйона осіб. На підконтрольних уряду України територіях проживає трохи більше 38 мільйонів людей.

За результатом так званого електронного перепису населення України, який уряд проводив у 2019 році, в країні проживає майже 37,3 мільйона осіб без урахування непідконтрольних територій. З цієї кількості 16,5 мільйона - люди віком від 25 до 54 років, 6,2 мільйона - від 65 років, 5,7 мільйона - діти до 14 років, 5,2 мільйона - від 55 до 64 років і 3,6 мільйона - від 15 до 24 років. Згідно з отриманими даними, 20 мільйонів становлять жінки і 17,3 мільйона - чоловіки.

Нагадаємо, що останній всеукраїнський перепис населення проводився у 2001 році. Тоді загальна кількість населення становила майже 48,5 мільйона осіб.

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