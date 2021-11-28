ООН: населення України може скоротитись до 35 мільйонів за 30 років

Населення України може скоротитися до 35 мільйонів людей до 2050 року через низький коефіцієнт народжуваності, високий рівень смертності та постійний ріст масштабів зовнішньої міграції. Про це йдеться в аналітичній довідці Організації Об'єднаних Націй (ООН) "Демографічні процеси" від листопада 2021 року.

"Населення України скорочується одним із найшвидших у світі темпів, та, ймовірно, зменшиться до 35 мільйонів до 2050 року", - кажуть в ООН. В організації зауважують, що мати бажану кількість дітей українцям заважають недостатній рівень добробуту та відсутність у жінок можливостей поєднувати кар’єру й догляд за дітьми.

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Головною причиною одного з найвищих рівнів смертності в Європі, особливо серед чоловіків, в Україні експерти ООН називають поширеність поведінки з високим ступенем ризику та неінфекційні хвороби. "Близько третини українців помирає у віці до 65 років. Понад половині цих смертей можна запобігти", - йдеться у довідці.

За межами України, за приблизними підрахунками організації, постійно перебуває близько трьох мільйонів українських працівників. "Їхня чисельність, ймовірно, надалі зростатиме", - вважають в ООН, адже високий рівень бідності та проблеми з гідною оплатою праці стимулюють міграційний відтік.

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Старіння населення

Також в ООН зауважують, що населення України - одне з тих, які найшвидше старіють в Європі, що є прямим наслідком зниження рівня народжуваності. "Більш як п’ята частина населення старша за 60 років, і ця частка, за прогнозами, зросте до 36 відсотків до 2050 року. Жінки становлять близько двох третин населення віком понад 65 років і майже три четверті населення віком понад 80 років. Вони стикаються з підвищеним ризиком вразливості та бідності", - йдеться у довідці.

За прогнозами ООН, витрати в Україні, пов’язані з потребами літніх людей, становитимуть 25 відсотків ВВП до 2050 року.

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Змінити тенденцію

Експерти ООН вказують, що українській владі варто забезпечити розвиток та ефективне використання людського капіталу країни, а також соціальний захист людей на достатньому рівні. Крім того, уряд має створити комплексну систему управління міграцією. "Щоб зменшити очікуване зниження чисельності робочої сили та забезпечити фінансову стабільність, необхідно переглянути умови участі на ринку праці та встановлений законодавством вік виходу на пенсію", - наголошують в організації.

Нагадаємо, що за оцінкою Державної служби статистики, чисельність населення України станом на жовтень 2021 року становила 41,3 мільйона осіб. На підконтрольних уряду України територіях проживає трохи більше 38 мільйонів людей. Останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Тоді загальна кількість населення становила майже 48,5 мільйона осіб.