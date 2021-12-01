Зеленський вносить у ВР законопроєкт про множинне громадянство

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Під час щорічного послання президента України до Верховної Ради Володимир Зеленський повідомив, що вносить законопроєкти про множинне громадянство і економічний паспорт українця.
Президент України Володимир Зеленський вносить до Верховної Ради законопроєкти про множинне громадянство і економічний паспорт українця. Про це він повідомив середу, 1 грудня, в щорічному посланні до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.
"Я знаю, наскільки важливим для українців, що мешкають в США, Канаді, ЄС, є питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту. Нас 65 мільйонів", - сказав глава держави.
Законопроєкт про економічний паспорт українця Зеленський пообіцяв зареєструвати в Раді до 10 грудня. "Відповідно до нього, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей-громадян України. Після досягнення повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні чи купівлі власного житла в Україні", - розповів він.
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