Зеленський пояснив, що перешкоджає запровадженню подвійного громадянства

Україна наразі не може на законодавчому рівні легітимізувати подвійне громадянство, оскільки в анексованому Росією Криму та в ОРДЛО відбувається російська паспортизація українських громадян, заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що сам виступає за подвійне громадянство, і якби зараз в Україні був мирний час, то український парламент оперативно проголосував би за ухвалення відповідного закону як пріоритетного заради українців, які живуть у всьому світі.

"Це питання дуже складне саме через те, що є паспортизація (російська - Ред.) і деякі громадяни, які мають інші громадянства, можуть через цей закон отримати українське, а ми повинні дуже серйозно сьогодні боронити наші кордони", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання студентів і викладачів Стенфордського університету під час свого візиту до США.

"Ви знаєте, що паспортизація тривала протягом понад 20 років російськими паспортами громадян України на території Криму. Зараз відбуваються паралельні речі на території тимчасово окупованого Донбасу. Близько 600 тисяч російських паспортів роздано на наших українських територіях", - цитує слова Зеленського агентство "Інтерфакс-Україна".

Водночас він наголосив, що питання залишається актуальним і розглядається серед українських парламентаріїв. "Тобто, це питання актуальне, але через ці складнощі нам треба вибудувати законодавство щодо подвійного громадянства. Воно не може бути універсальним, з універсальним підходом до кожної громади і кожної окремої країни", - додав Зеленський.

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