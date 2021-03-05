В Україні хочуть узаконити подвійне громадянство, але не для всіх

Після указу президента України Володимира Зеленського набуло чинності рішення Ради нацбезпеки і оборони, присвячене громадянству. Рішення РНБОпередбачає, що в Україні має бути розроблено порядок відмови та виходу з іноземного громадянства для претендентів на держпосади, подання декларацій про набуття іноземного громадянства, а також запроваджено відповідальність за приховування іноземного громадянства.

Уряд має розробити закон

Зокрема, уряд має за пів року подати до парламенту проєкти законів, які заборонять власникам паспортів інших держав виконувати функції в держорганах чи місцевому самоврядуванні, а також керувати стратегічними об'єктами держвласності, бути допущеними до держтаємниці і брати участь в організації виборів та навіть належати до українських політичних партій. Кабінет Міністрів також має "розпочати міждержавний діалог щодо укладення двосторонніх угод із зацікавленими державами" з метою врегулювати "проблемні питання", пов'язані із подвійним (множинним) громадянством. При цьому серед цих держав, за рішенням РНБО, не може бути "держави-агресора", тобто Росії.

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Секретар РНБО Олексій Данілов назвав метою всіх цих змін зміцнення державної безпеки України. Він навів приклад часів президентства Віктора Януковича, коли голови СБУ і МВС, міністр оборони і начальник Генштабу були водночас громадянами Росії. На думку Данілова, у майбутньому це має бути неприпустимо.

Конституційна невизначеність

Натомість для решти українців, тобто тих, хто не претендує на державні посади, подвійне громадянство - навпаки, має стати можливим. Приміром, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що слід дозволити українцям мати, окрім українського, також паспорти країн Євросоюзу та інших "дружніх держав". "Є один виняток - це держава-агресор, з нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство", - зазначив міністр. Він переконаний, що узаконення подвійного громадянства зміцнить зв'язок з історичною батьківщиною української діаспори за кордоном.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна має мати подвійне громадянство з країнами ЄС

На даний момент в українській Конституції зазначено, що Україні існує "єдине громадянство". Утім, що ховається за цим поняттям, до кінця не зрозуміло. "Конституційний Суд - єдиний орган, який має тлумачити Конституцію, і його рішення з цієї проблеми ще немає", - каже експертка з конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.

Крім того, з'ясувати наявність в людини інших громадянств, окрім українського, на даний момент неможливо, зазначила експертка. Адже іноземні держави просо не надають такої інформації без укладення відповідних міждержавних угод з Україною, за винятком, якщо людину оголошено в розшук "Інтерполом".

Без дискусії в суспільстві не обійтися

За нинішніх обставин за подвійне громадянство може бути лише адміністративна відповідальність, але жодної норми закону, яка би забороняла ще одне громадянство на додачу до українського і автоматичну втрату українського за виявлення іншого громадянства, немає, пояснює в інтерв'ю DW заступник голови комітету Верховної Ради з організації державної влади від партії "Слуга народу" Олександр Качура. Він вважає, що для державних чиновників факт набуття іноземного громадянства мав би стати причиною для негайної втрати посади. Але такі санкції мають з'явитися в законодавчих нормах лише після детального вивчення всіх аспектів проблеми, зазначив депутат.

Депутат опозиційної фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв, натомість, застеріг у розмові з DW від ухвалення будь-яких законів, доки не відбудеться "широка дискусія", і зазначив, що "турборежим включати точно не можна". "Закритість в підготовці таких законів і відсутність широкої дискусії спричиняють недовіру до цих рішень, а по-друге, якщо під час дискусії не змоделювати всі можливі ситуації, збільшується ризик припуститися прикрих помилок", - застеріг Володимир Ар'єв.

Крім того, на його думку, коли йдеться про залучення менеджерів з інших країн до державного управління, то можливість подвійного громадянства для них скасовувати не варто. "А якщо йдеться про парламент чи місцеві органи влади, то є сенс дотримуватись вимоги наявності лише українського громадянства, бо закони мають творити лише громадяни України", - впевнений депутат.