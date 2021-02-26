РНБО доручило Кабміну розробити законопроєкт про подвійне громадянство

Протягом найближчих двох місяців Кабінет Міністрів має розробити проєкт закону про подвійне громадянство, який допоможе не допустити громадян інших країн до управління державою. Рішення про відповідне доручення уряду на засіданні у п'ятницю, 26 лютого, ухвалила Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України, заявив на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов.

"Питання подвійного громадянства є для нашої держави вкрай важливим. Як ви знаєте, ми рухаємося в бік цивілізованих держав, що дозволяють подвійне громадянство. Але для нашої країни є певні виклики, які пов'язані з тим, що свого часу Російська Федерація використала цей інструмент", - пояснив Данілов.

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"Коли у нас керівник Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ, міністр оборони, керівник Генерального штабу були громадянами Російської Федерації. Ми не можемо цього допустити в майбутньому. У нас є також певні виклики в інших країнах. І ми сьогодні ухвалили рішення, що протягом двох місяців Кабінет Міністрів має запропонувати законопроєкт", - додав секретар РНБО.

При цьому він зауважив, що ті громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях і примусово стають громадянами іншої країни, просто намагаються вижити в умовах, що склалися. "Коли вони (окуповані території. - Ред.) будуть звільнені, я вважаю, що всі вони (жителі тимчасово окупованих територій. - Ред.) відмовляться від цих папірчиків, які їм сьогодні видають", - вважає секретар РНБО, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

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Згодом, відповідаючи на запитання журналістів, Данілов повідомив, що законопроєкт Кабміну має на меті не допустити громадян інших країн до управління державою.

"Якщо людина хоче бути народним депутатом, якщо людина хоче бути міністром, якщо людина хоче працювати в органах місцевого самоврядування, бути депутатом місцевих, сільських або інших рад, ми з вами маємо знати, що це громадянин України. Якщо у нього є інше громадянство, він має про це повідомити і перед ухваленням рішення має відмовитися від другого громадянства. Він має бути тільки громадянином України", - зазначив Данілов.

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Він уточнив, що українське законодавство передбачає лише одне громадянство. "Ми розуміємо, що світ бурхливий. Сьогодні, з урахуванням того, що Росія має можливість видавати свої папірці за будь-яким замовленням громадян, які раніше перебували в Радянському Союзі, ми, щоб не піддаватися такій ситуації, яка була у нас за часів Януковича, створюватимемо відповідні інструменти для контролю за цими речами", - наголосив Данілов.

За його словами, законопроєкт, який Кабмін повинен підготувати упродовж двох місяців, має допомогти створити ці інструменти, що дають змогу "верифікувати громадян України". Це, у свою чергу, дасть змогу правоохоронцям знати про наявність подвійного громадянства в усіх громадян України, зокрема й діючих чиновників та народних депутатів, яким секретар РНБО порадив найближчим часом відмовитися від подвійного громадянства для того, щоб "не наражати себе на неприємності". "Ми впровадимо багаторівневу систему верифікації з цього питання", - пообіцяв Данілов.

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Він додав, що новий законопроєкт не змушуватиме українців відмовлятися від подвійного громадянства доти, доки вони не висуватимуть свої кандидатури на посади в державному управлінні.