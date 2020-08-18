 СБУ пропонує заборонити йти на вибори особам з подвійним громадянством | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2020

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Новини

СБУ пропонує заборонити йти на вибори особам з подвійним громадянством

Голова СБУ Іван Баканов пропонує заборонити включення до виборчих списків на місцевих виборах осіб з подвійним громадянством, а також осіб, які співпрацюють з "державою-агресором".

СБУ хоче не пустити на вибори осіб з подвійним громадянством

СБУ хоче не пустити на вибори осіб з подвійним громадянством

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив про необхідність законодавчо заборонити включення до виборчих списків осіб, які співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав.

Про це він заявив на нараді у РНБО України щодо безпеки виборчого процесу на місцевих виборах у жовтні під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова у четвер, 27 серпня.

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Баканов також закликав звернути окрему увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи "Місцеві вибори". За його словами, СБУ застосує додаткові засоби, щоб унеможливити спроби втручання у роботу автоматизованих систем ЦВК, повідомляє пресцентр РНБО.

Данілов, у свою чергу, заявив, що місцеві вибори будуть "одними з найбільш складних за останній час" через пандемію коронавірусу.

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Як повідомлялося, місцевівибори в Україні призначені на неділю, 25 жовтня. Передбачається, що в цей день "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" відбудуться на всій території України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву територій Донбасу.

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