СБУ пропонує заборонити йти на вибори особам з подвійним громадянством

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив про необхідність законодавчо заборонити включення до виборчих списків осіб, які співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав.

Про це він заявив на нараді у РНБО України щодо безпеки виборчого процесу на місцевих виборах у жовтні під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова у четвер, 27 серпня.

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Баканов також закликав звернути окрему увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи "Місцеві вибори". За його словами, СБУ застосує додаткові засоби, щоб унеможливити спроби втручання у роботу автоматизованих систем ЦВК, повідомляє пресцентр РНБО.

Данілов, у свою чергу, заявив, що місцеві вибори будуть "одними з найбільш складних за останній час" через пандемію коронавірусу.

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Як повідомлялося, місцевівибори в Україні призначені на неділю, 25 жовтня. Передбачається, що в цей день "чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" відбудуться на всій території України, крім анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву територій Донбасу.