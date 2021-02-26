Україна дозволить подвійне громадянство з дружніми країнами - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба конкретизував плани української влади дозволити в країні подвійне громадянство. Коментуючи в п'ятницю, 5 березня, нещодавнє рішення РНБО щодо розробки законопроєкту про подвійне громадянство, глава МЗС України наголосив, що позиція держави щодо подвійного або множинного громадянства "буде відображена в майбутньому в законодавстві".

"Політика, яку ми реалізовуватимемо, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас жодної загрози, і список цих країн (...) залежатиме від деяких критеріїв", - сказав Кулеба, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, для громадян України, які виїхали на постійне місце проживання, приміром, до країни ЄС, буде можливість у перспективі стати й громадянином цієї країни ЄС, і зберегти при цьому український паспорт.

"Нам треба тримати разом мільйони українців, розкиданих усім світом, ми не маємо заважати їхній інтеграції у суспільство, в якому вони вирішили продовжити своє життя, але ми маємо, як держава, докласти всіх зусиль, щоб вони залишалися українцями, щоб вони зберігали зв'язок зі своєю батьківщиною, щоб вони були адвокатами України вже в новому для себе суспільстві", - наголосив Кулеба.

Обмеження для чиновників і жодного подвійного громадянства з РФ

При цьому міністр зазначив, що буде встановлено низку обмежень на подвійне громадянство для депутатів парламенту, міністрів та інших чиновників. Також не буде дозволено подвійне громадянство з РФ.

"Я є послідовним прихильником цієї ідеї, ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є одне виключення - це держава-агресор, з нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство", - зазначив міністр.

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Кулеба додав, що це політика, яка ще має знайти своє законодавче формулювання та свою реалізацію.

Нагадаємо, згідно з ухваленим 26 лютого рішенням РНБО, протягом найближчих двох місяців Кабінет Міністрів має розробити проєкт закону про подвійне громадянство, який допоможе не допустити громадян інших країн до управління державою.