 Україна дозволить подвійне громадянство з дружніми країнами - Кулеба | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Україна дозволить подвійне громадянство з дружніми країнами - Кулеба

Українці зможуть мати подвійне громадянство з тими країнами, котрі є дружніми до України, наголосив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Подвійне громадянство буде дозволено в Україні, обіцяє влада

Подвійне громадянство буде дозволено в Україні, обіцяє влада

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба конкретизував плани української влади дозволити в країні подвійне громадянство. Коментуючи в п'ятницю, 5 березня, нещодавнє рішення РНБО щодо розробки законопроєкту про подвійне громадянство, глава МЗС України наголосив, що позиція держави щодо подвійного або множинного громадянства "буде відображена в майбутньому в законодавстві".

"Політика, яку ми реалізовуватимемо, складається з двох елементів. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство з країнами ЄС, країнами світу, які є для нас дружніми, які не становлять для нас жодної загрози, і список цих країн (...) залежатиме від деяких критеріїв", - сказав Кулеба, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Подвійне громадянство у світі: дозволено часто, але не завжди і не всім

За його словами, для громадян України, які виїхали на постійне місце проживання, приміром, до країни ЄС, буде можливість у перспективі стати й громадянином цієї країни ЄС, і зберегти при цьому український паспорт.

"Нам треба тримати разом мільйони українців, розкиданих усім світом, ми не маємо заважати їхній інтеграції у суспільство, в якому вони вирішили продовжити своє життя, але ми маємо, як держава, докласти всіх зусиль, щоб вони залишалися українцями, щоб вони зберігали зв'язок зі своєю батьківщиною, щоб вони були адвокатами України вже в новому для себе суспільстві", - наголосив Кулеба.

Обмеження для чиновників і жодного подвійного громадянства з РФ

При цьому міністр зазначив, що буде встановлено низку обмежень на подвійне громадянство для депутатів парламенту, міністрів та інших чиновників. Також не буде дозволено подвійне громадянство з РФ.

"Я є послідовним прихильником цієї ідеї, ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є одне виключення - це держава-агресор, з нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство", - зазначив міністр.

Читайте також: Кулеба за подвійне громадянство, але не з Росією

Кулеба додав, що це політика, яка ще має знайти своє законодавче формулювання та свою реалізацію.

Нагадаємо, згідно з ухваленим 26 лютого рішенням РНБО, протягом найближчих двох місяців Кабінет Міністрів має розробити проєкт закону про подвійне громадянство, який допоможе не допустити громадян інших країн до управління державою. 

Дивитись відео 02:18

Новий "безвіз" - довідка про щеплення від "ковіду"? (23.12.2020)

DW.COM

СБУ пропонує заборонити йти на вибори особам з подвійним громадянством

Голова СБУ Іван Баканов пропонує заборонити включення до виборчих списків на місцевих виборах осіб з подвійним громадянством, а також осіб, які співпрацюють з "державою-агресором".  

Представникам діаспори треба дозволити подвійне громадянство - Кулеба

Представникам української діаспори варто дозволити отримання українського громадянства як другого, вважає віце-прем'єр Дмитро Кулеба. На його думку, це допоможе ефективніше використовувати потенціал діаспори.  

Також за темою

Polen Krakau Ukrainische Pässe

РНБО доручило Кабміну розробити законопроєкт про подвійне громадянство 26.02.2021

Метою законопроєкту має стати недопущення громадян інших країн до управління державою, зазначив секретар РНБО Олексій Данілов.

Russland I Dänemark I Verlegeschiff Fortuna

Київ і Варшава закликали Байдена зупинити "Північний потік-2" 22.02.2021

Глави МЗС України та Польщі закликали Байдена не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2".

Ukraine TV Sender 112 Ukraine, NewsOne und ZIK sind nicht mehr empfangbar

Верховний Суд залишив без руху позов NewsOne проти указу Зеленського 17.02.2021

Задля усунення недоліків Верховний Суд залишив без руху позов телеканалу NewsOne проти указу Володимира Зеленського про запровадження санкцій.

Реклама

Докладно

У Єврокомісії сподіваються, що паспорти вакцинації відкриють європейцям змогу подорожувати

Паспорт вакцинації ЄС: "мінне поле" етики і права

На шляху ініціативи Єврокомісії запровадити так звані паспорти вакцинації стоїть чимало правових і етичних перепон.  

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі став першим лідером країни, який в сучасній історії Франції особисто постав перед судом за звинуваченнями у корупції

Суд над президентами: кого судили за корупцію (відео)

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі засуджений до трьох років позбавлення волі. Кого ще судили за корупцію?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  