Зеленський хоче запровадити економічний паспорт українця

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір влади запровадити економічний паспорт українця, який надасть народженим в країні дітям можливість використати отримані від видобутку надр гроші на здобуття освіти. Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому увечері п'ятниці, 19 березня, на сайті глави держави.

"З цим паспортом усі народжені в Україні діти до моменту настання 18 років зможуть отримати кошти від використання і видобутку надр України. Вони будуть накопичуватися на їх персональному депозитному рахунку в банку. І після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними на здобуття вищої освіти в Україні", - розповів Зеленський.

За його словами, незабаром українська влада представить механізм втілення в життя цієї ініціативи.

Зеленський обіцяє подвоїти допомогу через карантин

У відеозверненні український президент також пообіцяв запровадити доплати для місцевої влади від уряду, якщо чиновники на місцях виділятимуть фінансову допомогу для громадян і бізнесу на тлі посилення протиепідемічних заходів.

"Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України", - заявив Зеленський.

За словами президента, надавати допомогу потрібно за допомогою порталу та застосунку "Дія". Це зробить надання допомоги максимально прозорим, а головне - швидким, переконаний Зеленський.

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Нові санкції РНБО

Також президент України повідомив про запровадження нових санкції РНБО щодо 19 компаній та персональних обмежувальних заходів щодо 27 осіб. Серед них такі політики, як Микола Азаров, Сергій Курченко, Наталя Поклонська, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник, Віктор Янукович та інші.