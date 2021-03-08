 Зеленський анонсував аудит приватизації надр і стратегічних підприємств | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2021

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Новини

Зеленський анонсував аудит приватизації надр і стратегічних підприємств

В Україні проведуть розслідування законності приватизації стратегічних підприємств і надр окремими особами, повідомив Зеленський. Ними займуться правоохоронні органи та держслужба геології та надр.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

В Україні проведуть розслідування законності приватизації стратегічних підприємств і надр окремими особами. Про це в п'ятницю, 12 березня, заявив президент Володимир Зеленський. "Справедливу і законну реакцію з боку України повинні отримати і ті, хто вважав, що не у держави, а в приватних руках, може виявитися контрольний пакет акцій над стратегічними оборонними підприємствами, зокрема "Мотор Січ", а також можуть присвоюватися землі і надра, які належать народу України", - сказав він у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в Facebook. За його словами, цими питаннями займуться правоохоронні органи разом із державною службою геології і надр.

Президент зазначив, що громадяни повинні знати, яким чином і на яких умовах низкою осіб були отримані ті чи інші ресурси. "Тим, хто зробив це законно - боятися нічого. І для того, щоб встановити це - буде проведено максимально детальний аудит, результати якого будуть представлені суспільству", - зазначив Зеленський. Він додав, що результати аудиту можуть стати основою для майбутніх судових справ.

Україна підтримує санкції США проти Коломойського

Україна підтримує запроваджені США санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, зазначив Зеленський. "Щодо санкцій США стосовно колишніх власників "Приватбанку". Ми підтримуємо це рішення і працюємо над тим, щоб повернути в Україну кошти. Щоб повернути в Україну справедливість. Її головний принцип полягає в тому, що ми чітко бачимо різницю між поняттями "великий бізнес" і "олігархічний клас". А от прізвища тут не мають жодної різниці: Медведчук, Коломойський, Порошенко, Ахметов, Пінчук, Фірташ чи будь-хто інший", - сказав президент.

Дивіться також: "Хрестовий похід" проти олігархів, або Як Зеленському допоможе Євросоюз (відео)

США запровадили санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд у країну. За даними Держдепу, Коломойський, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 2014 до 2015 року, брав участь у корупційних діяннях, які підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування. Там також зазначили, що Коломойський використовував свій політичний вплив та офіційну владу для особистої вигоди.

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