Зеленський обіцяє подвоїти допомогу місцевої влади бізнесу в посилений карантин

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв доплати від центрального уряду у разі, якщо місцева влада виділятиме кошти на підтримку громадян та бізнесу в умовах посилених карантинних заходів. Про це Зеленський заявив у відеозверненні оприлюдненому увечері в п'ятницю, 19 березня, на сайті президента України.

"Логічно, що про різні форми підтримки, вводячи локдаун на місцях, повинна подумати і місцева влада. Разом із посиленням карантину, вони повинні розробити комплекс заходів для підтримки категорій громадян і бізнесу саме свого регіону, які можуть постраждати через обмеження так званої "червоної" зони. Я чекаю від місцевої влади відповідних пропозицій, щоб вже наступного тижня розглянути і затвердити їх на Конгресі місцевих і регіональних влад при президенті України", - заявив Зеленський.

Президент додав, що "центральна влада додасть 100 відсотків до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам і бізнесу, постраждалим через локдаун, таким чином, збільшивши суми підтримки вдвічі". За словами президента, надавати допомогу потрібно за допомогою порталу та застосунку "Дія". Це зробить надання допомоги максимально прозорим, а головне - швидким, переконаний Зеленський.

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Він зазначив, що регіональні заходи підтримки не можуть вводитися місцевою владою в форматі "заборона є, а підтримки немає", або за принципом "грошей немає, але ви тримайтеся". Крім того, український лідер попросив Верховну Раду бути готовою в максимально стислі терміни ухвалити всі законодавчі зміни, необхідні для втілення пропозицій місцевої влади та уряду, а українців - дотримуватися заходів безпеки.

"Ще раз закликаю усіх представників влади будь-якого рівня діяти разом, а громадян - бути пильними, дотримуватися заходів безпеки і берегти себе. Своїх близьких", - зазначив Зеленський.

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Він також нагадав, що в січні 2021 року, паралельно із запровадженням локдауну в Україні, за його дорученням уряд підготував широкий комплекс підтримки громадян і бізнесу у вигляді прямої фінансової допомоги, допомоги на дітей, компенсації з часткового безробіття, податкових канікул і низки інших фінансових стимулів.