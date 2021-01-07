 Влада України звітує: майже пів мільйона осіб отримали допомогу у 8 тисяч гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2021

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Влада України звітує: майже пів мільйона осіб отримали допомогу у 8 тисяч гривень

Передбачалося однак, що таку допомогу можуть отримати до двох мільйонів громадян. Нині її отримали 455 тисяч осіб, стверджують в Офісі президента.

Зачинений ринок в Одесі

Зачинений ринок в Одесі

455 тисяч осіб отримали по 8 тисяч гривень матеріальної допомоги від держави за карантин, повідомляється на сайті українського президента у четвер, 7 січня. "До пів мільйона людей отримали від держави одноразову матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень. Загалом перераховано 3,64 мільярда гривень", - ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що завершення виплат відбудеться найближчими днями. При цьому з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля зазначається, що "напрацьовані інструменти довели свою ефективність". "Завдяки інструментам щодо фінансування часткового безробіття вдалося зберегти понад 500 тисяч робочих місць. Тільки остання програма - компенсація до восьми тисяч гривень на кожного робітника, чий робочий час скорочено, охопила майже 160 тисяч працівників", - наводяться слова Шмигаля.

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Прем'єр також нагадав, що до червня фізичні особи - підприємці звільнені від сплати єдиного соціального внеску.

Як повідомлялось, відповідний законопроєкт уряду про підтримку бізнесу в період карантину через епідемію COVID-19 Верховна Рада підтримала на початку грудня. Ішлось про одноразові виплати для фізичних осіб-підприємців (ФОП) та найманих працівників, діяльність яких потрапляє під заборони через карантин. Однак тоді уряд заявляв, що одноразову допомогу у 8 тисяч гривень можуть отримати до двох мільйонів громадян і це потребує виділення 15 мільярдів гривень із Фонду із боротьби з COVID-19.

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Проти такої підтримки з боку держави виступали численні ФОП, вважаючи, що під час запровадження карантину вона не врятує їх бізнеси. У Спілці українських підприємців в коментарі DW зазначали, що на межі закриття опинилось кожне десяте підприємство України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановив посилити карантинні обмеження з 8 по 24 січня 2021 року. Посилений карантин передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. При цьому дозволяється робота кафе і ресторанів навинос і на доставку, а в ТРЦ - продаж продуктів харчування, ліків, побутової хімії.

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