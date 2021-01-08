Пандемія COVID-19: в Україні розпочався локдаун

Згідно з рішенням уряду, в Україні у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почав діяти посилений карантин. Він триватиме до 00:00 25 січня.

Що заборонено

На час дії локдауну в Україні заборонено проведення всіх масових заходів. Це стосується і прийому відвідувачів установами культури, спортзалами, фітнес-центрами, басейнами. Також зачинені всі навчальні заклади усіх форм власності, крім дитячих садків.

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Крім того, запроваджено заборону на роботу непродовольчих ринків та торговельно-розважальних центрів (крім тих орендарів, діяльність яких не потрапила під заборону).

Що дозволено

На період локдауну дозволено торгівлю продуктами харчування, засобами гігієни, побутовою хімією, друкованою пресою, ліками та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами і кормами, засобами захисту рослин, засобами зв'язку.

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Також дозволяється робота автозаправних станцій (без зон харчування), фінансових установ, поштових операторів, готелів, проведення спортивних заходів професійних клубів без глядачів. Працюватиме громадський транспорт.

Заклади громадського харчування можуть працювати тільки в режимі "навинос" і на доставку, перукарні та салони краси - за попереднім записом.

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Нагадаємо, рішення про запровадження в країні посилених карантинних обмежень з 8 до 24 січня 2021 року було ухвалено урядом на засіданні ще на початку грудня 2020 року. Причиною такого рішення влада назвала намір не допустити другої хвилі епідемії COVID-19 на території країни.

Дивитись відео 06:28 Поділитись Чому в Європі на Різдво і Новий рік локдаун, а в Україні - ні (15.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3mlDS Чому в Європі на Різдво і Новий рік локдаун, а в Україні - ні (15.12.2020)