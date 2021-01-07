За день до локдауну: уряд України оприлюднив правила торгівлі

Кабмін України ввечері у четвер, 7 січня, оприлюднив постанову №9 від 5 січня про нові правила торгівлі під час локдауну, який почне діяти 8 січня. Цей документ вносить зміни в постанову №1236 від 9 грудня 2020 року.

Зокрема, уряд дозволив продаж побутової хімії, періодичної преси, збирання та заготівлю відходів. Окрім того, дозволена торгівля товарами, що належать до продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин на торговельних площах, не менше як 60 відсотків яких призначено для торгівлі такими товарами.

"Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише зі здійсненням адресної доставки замовлень", - йдеться в постанові.

Раніше Європейська бізнес асоціація поскаржилась на те, що за день до початку локдауну підприємці не знали, за яким правилами їм доведеться працювати, оскільки уряд не оприлюднив їх. При цьому місцеві органи влади вже почали видавати проколи на основі попередньої редакції постанови. Так, наприклад, київська місцева влада видала протокол рішення, відповідно до якого продаж преси і побутової хімії заборонена.

Як повідомлялося, з 8 до 24 січня на всій території України діятиме посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що під час локдауну працюватиме громадський транспорт, стратегічні підприємства, дитячі садочки. "Люди, які працюють у стратегічній інфраструктурі, повинні мати місце, де залишати дітей. Водночас діток у садочках значно менше, ніж у інших закладах освіти. Відсоток малечі, що хворіє, становить 1,6 відсотка, тому садочки, скоріше, вирішують проблему, а не створюють її", - сказав він на нараді в Офісі президента 7 січня.