 За день до карантину уряд України не пояснив правила торгівлі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2021

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Новини

За день до карантину уряд України не пояснив правила торгівлі

З 8 січня в Україні діятиме посилений локдаун. Втім, підприємці нарікають, що уряд у Києві досі не пояснив, чи дозволено торгувати деякими видами товарів.

Уряд досі не пояснив, чи можна продавати в магазинах товари побутової хімії

Уряд досі не пояснив, чи можна продавати в магазинах товари побутової хімії

За день до початку в Україні локдауну Кабінет міністрів так і не пояснив правила торгівлі на цей період, зокрема товарами побутової хімії. Ідеться про те, що уряд України нібито 5 січня вніс зміни до своєї постанови від 9 грудня 2020 року, котрою були запроваджені обмеження, у тому числі щодо торгівлі, що діятимуть в Україні з 8 січня.

Рішення уряду від 5 січня: було чи ні?

Так, 5 січня, представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан заявив, що Кабінет міністрів додав побутову хімію і друковану пресу до списку товарів, які можна буде продавати в магазинах під час локдауну. "Змінами було запропоновано додати можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці товари можна буде купувати", - сказав Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24".

У цей же день інформацію про заборону продажу певної групи непродовольчих товарів під час локдауну спростував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, під час локдауну дозволена торгівля харчовими продуктами, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами та насінням. Торгівля іншими групами товарів може здійснюватися лише за умови адресної доставки замовлень.

Утім, станом 7 січня на сайтах уряду і парламенту постанова Кабміну від 9 грудня 2020 року № 1236 про запровадження обмежувальних заходів опублікована без змін, ймовірно внесених у неї на засіданні уряду 5 січня. На сайті уряду повідомляється, що 5 січня він ухвалив низку рішень, втім, чи ухвалював рішення про зміни постанови про карантин щодо торгівлі під час локдауну, не повідомляється.

Станом на 7 січня, згідно з чинною постановою № 1236, в Україні з 8 до 24 січня дозволяється торгувати лише "виключно товарами, що належать до продуктів харчування (...), лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням та засобами захисту рослин". Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень.

Європейська бізнес асоціація б'є на сполох

Інформацію про те, що 5 січня на закритому засіданні уряду були ухвалені зміни до правил роботи бізнесу під час локдауну - внесені зміни в постанову уряду від 9 грудня № 1236 - підтверджує також і Європейська бізнес асоціація (ЄБА). Однак вона наголошує, що нова постанова Кабміну так і не була оприлюднена, а тому "бізнес не розуміє, за якими правилами йому доведеться працювати".

"Більше того, бізнес має за один день провести інвентаризацію продукції, аби розуміти, що прибирати, а що залишати на полицях. Якщо ж на полиці виявиться товар, який провадати не можна, то штраф становитиме 17 тисячс гривень", - наголошують у ЄБА.

В Асоціації однак зазначають, що місцеві органи влади вже почали видавати проколи на основі попередньої редакції постанови. Так, наприклад, київська місцева влада видала протокол рішення, відповідно до якого продаж преси і побутової хімії заборонена.

Як повідомлялося, з 8 до 24 січня на всій території України діятиме посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Він передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. 

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