 Тернопіль проти локдауну: мер міста назвав умови запровадження нових обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.01.2021

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Новини

Тернопіль проти локдауну: мер міста назвав умови запровадження нових обмежень

Тернопіль перейде на локдаун у разі зростання кількості хворих на COVID-19, заявив мер міста Сергій Надал. А 8 січня карантинний режим у місті не зміниться.

В Україні з 8 січня запроваджується жорсткий локдаун

В Україні з 8 січня запроваджується жорсткий локдаун

Мер Тернополя Сергій Надал у четвер, 7 січня, заявив, що рішення не запроваджувати локдаун із 8 січня ухвалено на підставі показників захворюваності на COVID-19, і в разі зростання кількості хворих місто "перейде в режим жорсткого карантину".

"Усі рішення, у тому числі і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі ухвалює комісія з надзвичайних ситуацій виключно в інтересах жителів нашої громади і виходячи з фактичних даних медичних показників, а саме - показників захворюваності на COVID-19. У Тернополі спостерігалась тенденція до зменшення кількості інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні в медичних закладах із діагнозом "коронавірусна інфекція". Практично були відсутні хворі серед дітей і працівників навчальних закладів", - написав Надал на своїй сторінці у Facebook.

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Він також зазначив, що усвідомлює загрози і не виключає зростання кількості хворих. "Після свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою. Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров'я. І готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян", - мер. "Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих - ми призупинимо рішення комісії, і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину", додав Надал.

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Як повідомлялося, напередодні пресслужба Тернопільської міської ради розповсюдила повідомлення, що Тернопіль не буде посилювати карантин з 8 січня, всупереч рішенню уряду.

Проти запровадження локдауну з 8 січня виступив також і мер Черкас Анатолій Бондаренко. Він заявив, що міська влада ухвалить рішення про те, чи запроваджувати локдаун, у понеділок, 11 січня.

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  • З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: в листопаді в багатьох країнах Європи щодня фіксують десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

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    З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

  • На початку листопада в Німеччині зафіксували новий антирекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: м'який локдаун

    На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

  • М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: закриті клуби, дискотеки, спортзали й театри; ресторани, кафе й бари можуть торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки продовжують працювати. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс

    М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

  • Крім соціального дистанціювання в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу

    Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

  • Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено локдаун вихідного дня: по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня"

    Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

  • Добові показники приросту заражень коронавірусом у РФ до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували антирекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладушки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку слід чекати не один день.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків

    Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.

  • У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки у випадку нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини за винятком супермаркетів зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня

    У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

  • Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину

    Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

  • У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті

    У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

  • Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах червоної зони - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Італія: обійми з батьками через пластикову штору

    Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

  • Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Данія: жертвами коронавірсу стали норки

    Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

  • Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90%. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська фірма Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021

    Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Автор: Марина Барановська


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