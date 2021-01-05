Тернопіль проти локдауну: мер міста назвав умови запровадження нових обмежень

Мер Тернополя Сергій Надал у четвер, 7 січня, заявив, що рішення не запроваджувати локдаун із 8 січня ухвалено на підставі показників захворюваності на COVID-19, і в разі зростання кількості хворих місто "перейде в режим жорсткого карантину".

"Усі рішення, у тому числі і рішення щодо зміни карантинних обмежень, у Тернополі ухвалює комісія з надзвичайних ситуацій виключно в інтересах жителів нашої громади і виходячи з фактичних даних медичних показників, а саме - показників захворюваності на COVID-19. У Тернополі спостерігалась тенденція до зменшення кількості інфікованих та пацієнтів, що перебувають на лікуванні в медичних закладах із діагнозом "коронавірусна інфекція". Практично були відсутні хворі серед дітей і працівників навчальних закладів", - написав Надал на своїй сторінці у Facebook.

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Він також зазначив, що усвідомлює загрози і не виключає зростання кількості хворих. "Після свят динаміка захворюваності може знову стати загрозливою. Тому ми постійно консультуємося з нашим медиками, вірусологами, з відділом охорони здоров'я. І готові вжити всіх необхідних заходів у разі, якщо буде загроза здоров'ю та життю тернополян", - мер. "Якщо протягом наступних днів відбудеться зростання кількості хворих - ми призупинимо рішення комісії, і Тернопіль перейде в режим жорсткого карантину", додав Надал.

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Як повідомлялося, напередодні пресслужба Тернопільської міської ради розповсюдила повідомлення, що Тернопіль не буде посилювати карантин з 8 січня, всупереч рішенню уряду.

Проти запровадження локдауну з 8 січня виступив також і мер Черкас Анатолій Бондаренко. Він заявив, що міська влада ухвалить рішення про те, чи запроваджувати локдаун, у понеділок, 11 січня.