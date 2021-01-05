Степанов пояснив, чим можна торгувати під час локдауну

Торгівлю продуктами харчування, ветеринарними препаратами та лікарськими засобами дозволено під час жорсткого карантину, повідомив у вівторок, 5 січня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час пресбрифінгу у Києві, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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"Під час жорсткого карантину з 8 до 24 січня дозволяється торгівля продуктами харчування на торговельних площах, щонайменше 60 відсотків яких призначено для торгівлі продуктами харчування, лікзасобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торгівля іншими групами товарів може здійснюватися виключно за адресної доставки замовлень", - сказав він, зазначивши, що інформація про нібито заборону продажу лікзасобів і ветпрепаратів не відповідає дійсності.

"Було ще питання стосовно побутової хімії. Вважаю, сьогодні ми зробимо уточнення на засіданні Кабміну", - додав він.

Порушення прав споживачів

У свою чергу, Американська торгова палата в Україні вважає обмеження торгівлі під час локдауну порушенням прав споживачів.

Палата зазначила, що для обмеження доступу відвідувачів до заборонених для реалізації товарів супермаркети будуть змушені закривати окремі відділи або забороняти продаж таких товарів безпосередньо при розрахунку на касі. На думку компаній-членів палати, таке рішення не тільки є прямим обмеженням прав споживачів у придбанні необхідної продукції, а й потенційно сприяє виникненню конфліктних ситуацій в магазинах.

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Палата пропонує дозволити роботу суб'єктам господарювання, 60 відсотків торгових площ в яких призначені для торгівлі продуктами харчування та іншою дозволеною Кабміном продукцією, без обмеження доступу відвідувачів до інших товарів. Зазначається, що обмеження їх асортименту нелогічне, оскільки споживач, перебуваючи в торговому закладі, має рівний доступ до всіх товарів. Таким чином, палата очікує додаткові збитки для бізнесу і держави, а також значне невдоволення споживачів.

Січневий локдаун

Як повідомлялося, з 8 до 24 січня на всій території України діятиме посилений карантин у рамках протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

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Посилений карантин передбачатиме заборону роботи кафе, ресторанів, барів, магазинів непродовольчих товарів, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів. При цьому дозволяється робота кафе і ресторанів навинос і доставку, а в ТРЦ - продаж продуктів харчування, ліків, побутової хімії.

Дивитись відео 14:54 Поділитись Чи загрожує Україні повний локдаун через коронавірус? Головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю DW (25.09.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j0R3 Чи загрожує Україні повний локдаун через коронавірус? Головний санлікар Віктор Ляшко в інтерв'ю DW (25.09.2020)