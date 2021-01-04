Коронавірусна криза: 2020 року українці купували менше нових автомобілів

У 2020 році продажі нових легкових автомобілів в Україні знизилися на три відсотки порівняно з 2019 роком до 85,5 тисячі одиниць. Таку статистику містить оприлюднене в понеділок, 4 січня, повідомлення асоціації "Укравтопром". Особливо відчутне падіння числа зареєстрованих нових авто було зафіксовано навесні та восени 2020 року. Приміром, у квітні було зареєстровано майже наполовину менше нових машин, ніж роком раніше, а у листопаді - на 17 відсотків менше.

Найулюбленіші автомарки українців

Згідно з повідомленням, найбільше нових авто 2020 року мали марку Renault - було зареєстровано близько 14,4 тисячі автомобілів цієї марки, що майже на два відсотки менше, ніж у 2019 році. Друге місце за популярністю у авто марки Toyota - у 2020 році було зареєстровано 13,3 тисячі авто цієї марки, що на шість відсотків більше, ніж роком раніше.

На третьому місці машини марки Kia з більш ніж шістьма тисячами реєстрацій, що на 20 відсотків менше ніж 2019 року. Четверту позицію з показником у понад п'ять тисяч авто посіла Skoda, хоч обсяги реєстрацій нових авто цієї марки просіли на 19 відсотків, порівняно з 2019 роком. Замикає п'ятірку лідерів Hyundai - близько чотирьох тисяч зареєстрованих авто, що менше на 21 відсоток від показників 2019 року, повідомили в асоціації.

Падіння ВВП за підсумками 2020 року

Коронавірусна криза відбилася на рівні економічного зростання в Україні в 2020 році. У міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України прогнозують падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) за підсумками четвертого кварталу 2020 року на три відсотки. За підсумками року там очікують падіння економіки на 4,8 відсотка.

За даними Держстату, падіння ВВП України в третьому кварталі 2020 року сповільнилося до 3,5 відсотка ВВП. У другому кварталі економіка України впала на 11,4 відсотка. За підсумками першого кварталу 2020 року ВВП знизився на 1,3 відсотка, підрахували в відомстві.

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