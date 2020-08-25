 Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 29.08.2020

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Економіка

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної заробітної плати з 1 вересня до п'яти тисяч гривень.

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 29 серпня, підписав закон про підвищення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень.

Як заявила пресслужба Офісу президента України, глава держави ініціював цей закон "з метою покращення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення".

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Також повідомляється, що з урахуванням зростання мінімальної зарплатні, Кабінет Міністрів України 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн.

У Зеленського зазначили, що підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року - це лише перший етап. "Як передбачається, другим етапом стане підвищення з 2021 року до шести тисяч гривнь, а впродовж наступного року мінімальна заплата зросте до 6,5 тисяч гривень", - повідомляє Офіс президента.

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Як повідомлялося, основним джерелом для фінансування збільшення заробітної плати стане економія на обслуговуванні державного боргу, а також збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб і податку на додану вартість.

Утім, як повідомляла DW, деякі експерти вважають, що збільшення податкового навантаження через стрімке підвищення мінімальної зарплати може зашкодити підприємцям. Адже роботодавцям відтепер доведеться платити більший єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що й зараз далеко не всім по кишені.

"Не викликає сумніву, що збільшення фіскального тиску в розпал економічної кризи та невизначеності стимулюватиме зростання сектора "тіньових" заробітних плат", - застерігали щодо підвищення мінімалки в Європейській бізнес асоціації (ЄБА).

 

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  • Голова правління Bayer AG Вернер Бауманн

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  • Голова правління Adidas Каспер Рорстед

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    Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.

  • Frank Appel Deutsche Post DHL Jahresbericht (Reuters)

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

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    5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.

  • Голова правління Deutsche Telekom Тімотеус Гьоттґес

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

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    Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".

  • Гендиректор Lufthansa Карстен Шпор

    Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше

    П'ятизірковий керівник

    Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.

    Автор: Ганна Бєднова


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