Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 29 серпня, підписав закон про підвищення з 1 вересня мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень.

Як заявила пресслужба Офісу президента України, глава держави ініціював цей закон "з метою покращення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення".

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Також повідомляється, що з урахуванням зростання мінімальної зарплатні, Кабінет Міністрів України 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн.

У Зеленського зазначили, що підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року - це лише перший етап. "Як передбачається, другим етапом стане підвищення з 2021 року до шести тисяч гривнь, а впродовж наступного року мінімальна заплата зросте до 6,5 тисяч гривень", - повідомляє Офіс президента.

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Як повідомлялося, основним джерелом для фінансування збільшення заробітної плати стане економія на обслуговуванні державного боргу, а також збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб і податку на додану вартість.

Утім, як повідомляла DW, деякі експерти вважають, що збільшення податкового навантаження через стрімке підвищення мінімальної зарплати може зашкодити підприємцям. Адже роботодавцям відтепер доведеться платити більший єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що й зараз далеко не всім по кишені.

"Не викликає сумніву, що збільшення фіскального тиску в розпал економічної кризи та невизначеності стимулюватиме зростання сектора "тіньових" заробітних плат", - застерігали щодо підвищення мінімалки в Європейській бізнес асоціації (ЄБА).

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