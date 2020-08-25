В Україні збільшили мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень
Верховна Рада України схвалила підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Додаткові бюджетні видатки на підвищення мінімальної зарплати пропонують здійснити за рахунок збільшення надходжень від податків.
Верховна Рада збільшила з першого вересня до 5 тисяч гривень мінімальну заробітну плату в Україні
Верховна Рада України збільшила з першого вересня до 5 тисяч гривень мінімальну заробітну плату. За відповідний законопроєкт №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" у цілому на засіданні у вівторок, 25 серпня, проголосували 295 народних депутатів.
Згідно із законопроєктом, місячну мінімальну зарплату підвищують із 4723 до 5000 гривень, в погодинному розмірі вона становитиме 29,2 гривні (відповідно до чинного закону - 28,31 гривні).
Додаткові бюджетні видатки на підвищення мінімальної заробітної плати пропонується здійснити за рахунок збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб (на 461 мільйон гривень) і податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (на 80 мільйонів гривень), а також зменшення видатків міністерства фінансів України з обслуговування державного боргу на 3,46 мільярда гривень, що, згідно з пояснювальною запискою до проекту, обумовлено "відхиленням фактичного курсу національної валюти до іноземних валют порівняно з прогнозним курсом, врахованим під час підготовки Державного бюджету України на 2020 рік (зі змінами)".
Як повідомлялося, законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік, яким з 1 вересня планується збільшити розмір мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень, Володимир Зеленський подав на розгляд парламенту 6 серпня.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Американський легіонер
Керівник найбільшого не лише в Німеччині, а й у Європі виробника програмного забезпечення - SAP - заробив торік 12,9 мільйона євро, підрахували експерти Німецького об'єднання із захисту прав акціонерів. Білл МакДермотт народився в Нью-Йорку, зростав у простих умовах. Кажуть, що навчання в коледжі він профінансував за допомогою власної крамнички з делікатесами, яку заснував ще, будучи школярем.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Авто-трійця
Схоже, "дизельний скандал" не надто позначився на доходах топ-менеджерів найбільших авто-концернів Німеччини. Керівник Volkswagen Маттіас Мюллер - другий за рівнем заробітків топ-менеджер Німеччини - 10 мільйонів євро за 2017 рік. Гаральд Крюґер з BMW заробив понад 8 мільйонів, а Дітер Цетше з Daimler - 7,8 мільйона.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Володар турбін
Майже 7 мільйонів євро становила зарплата голови правління компанії Siemens Джо Кезер у 2017 році. Свою долю з Siemens він пов'язав відразу після того, як 1980 року у Реґенсбурзі отримав диплом фахівця з бізнес адміністрування. Кезер виконував різні адміністративні завдання на Siemens і, як бачимо, дослужився до найвищої посади. Головою правління Siemens він став 2013 року.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Король аспірину
Річний дохід голови правління Bayer - 6,4 мільйона євро. Вернер Бауманн прийшов до фармаконцерну у 1988 році - як фахівець із податків і бухгалтерії. А в 2016 очолив його. Саме під керівництвом Бауманна німецький Bayer поглинув американську агрохімічну компанію Monsanto.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Цифровий революціонер
Каспер Рорстед отримав у 2017 році в Adidas 6,4 мільйона. Цей данець вважається вкрай талановитим менеджером. Коли в 2016 році стало відомо про його перехід до Adidas, курс акцій цієї компанії відразу злетів, натомість акції Henkel, яку Рорстед полишив, тоді тимчасово просіли. На Adidas він відразу заявив: "Сайт - найважливіша для нас крамниця в світі", і розпочав цифрову революцію в компанії.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Головний поштар Німеччини
5,7 мільйона євро заробив у 2017 році голова правління Deutsche Post DHL Франк Аппель. Газета Die Welt поцікавилась, чи не заважає йому те, що він заробляє значно більше, ніж його працівники. На що той зауважив, що отримує багато критичних запитань від працівників, але рідко про свою зарплату: працівників більше цікавить стабільне місце роботи, якісний менеджмент та життєва перспектива.
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
Людина майбутнього
Трохи не дотягнув до 5 мільйонів євро заробіток шефа найбільшої телекомунікаційної компанії Німеччини - Deutsche Telekom. Тімотеус Гьоттґес є адептом "цифрового оптимізму": він закликає підприємства сміливіше відкриватися новітнім технологіям, частіше проводити оптимізацію. А тих, хто боїться майбутнього, Гьоттґес називає "втраченими".
Топ-менеджери німецьких компаній, які заробляють найбільше
П'ятизірковий керівник
Голова найбільшого авіаперевізника Німеччини Lufthansa Карстен Шпор за 2017 рік заробив 4,5 мільйона євро. Саме під його керівництвом Lufthansa першою в Європі отримала п'ятизіковий рейтинг Skytrax - це найвища відзнака для повітряних компаній.