В Україні збільшили мінімальну зарплату до 5 тисяч гривень

Верховна Рада України збільшила з першого вересня до 5 тисяч гривень мінімальну заробітну плату. За відповідний законопроєкт №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" у цілому на засіданні у вівторок, 25 серпня, проголосували 295 народних депутатів.

Згідно із законопроєктом, місячну мінімальну зарплату підвищують із 4723 до 5000 гривень, в погодинному розмірі вона становитиме 29,2 гривні (відповідно до чинного закону - 28,31 гривні).

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Додаткові бюджетні видатки на підвищення мінімальної заробітної плати пропонується здійснити за рахунок збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб (на 461 мільйон гривень) і податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (на 80 мільйонів гривень), а також зменшення видатків міністерства фінансів України з обслуговування державного боргу на 3,46 мільярда гривень, що, згідно з пояснювальною запискою до проекту, обумовлено "відхиленням фактичного курсу національної валюти до іноземних валют порівняно з прогнозним курсом, врахованим під час підготовки Державного бюджету України на 2020 рік (зі змінами)".

Як повідомлялося, законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2020 рік, яким з 1 вересня планується збільшити розмір мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень, Володимир Зеленський подав на розгляд парламенту 6 серпня.