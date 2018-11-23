Проєкт держбюджету-2021: видатки в 1,35 трильйона гривень та курс 29,1 за долар

Кабінет Міністрів України затвердив та подав на розгляд до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2021 рік. Затверджений у понеділок, 14 вересня, під час позачергового засідання уряду проєкт передбачає зростання дохідної та видаткової частини бюджету. Пізніше цього дня міністр фінансів Сергій Марченко під час пресконференції в Києві представив основні показники проєкту бюджету.

За словами Марченка, надходження до держбюджету мають зрости на 9,4 відсотка й очікуються на рівні 1,07 трильйона гривень, а видатки - на 5,1 відсотка до 1,35 трильйона гривень. У проєкті бюджету закладено дефіцит у розмірі 270 мільярдів гривень. Як зазначив Марченко, основний приріст доходів передбачається на рахунок ефективнішого адміністрування податку на додану вартість (ПДВ).

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) уряд прогнозує на рівні 4,6 відсотка, а інфляція очікується на рівні 7,3 відсотка. Крім того, головний фінансовий документ держави розрахований на основі середньорічного курсу національної валюти в 29,1 гривні за долар США, додав Марченко.

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Попри багатомільярдний дефіцит, в уряді розраховують скоротити обсяг держборгу щодо ВВП. Марченко зазначив, що проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає скорочення держборгу на 3,4 процентних пункта до 64,6 відсотка ВВП. "Цього року цей показник (державний та гарантований державою борг) зросте. А наступного року знизиться", - сказав він. "Ми вважаємо, що цей бюджет буде реалістичним", - підкреслив урядовець, цитує агентство "Українські новини".

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Разумков планує розгляд проєкту держбюджету у ВР уже цього тижня

Тим часом голова Верховної Ради Дмитро Разумков вже висловив сподівання, що затверджений урядом проєкт держбюджету на 2021 рік надійде до Верховної Ради вчасно і вже цієї п'ятниці парламент зможе його розглянути. Про це він заявив 14 вересня на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту.

"Я хотів би нагадати, що до завтра, до 15 вересня, до Верховної Ради має надійти державний бюджет України на 2021 рік. Наскільки я розумію, він буде відісланий до Верховної Ради вчасно(...) Звертаюся до профільного комітету(...) розглянути його, щоб у п'ятницю ми мали можливість, згідно з законом, розглянути це питання в сесійній залі Верховної Ради", - сказав Разумков, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Значне підвищення мінімалки й розбудова інфраструктури

Серед закладених у держбюджет показників - також істотне підвищення мінімальної заробітної плати. За словами Сергія Марченка, з січня 2021 року мінімальна зарплата зросте до шести тисяч гривень, а з липня 2021 - до 6,5 тисяч гривень. Марченко додав, що підвищення мінімальної зарплати не вплине на зростання інфляції.

Нагадаємо, з 1 вересня 2020 року мінімальна заробітна плата становить в Україні п'ять тисяч гривень. Міністр також запевнив, що на наступний рік не планується зростання податкових ставок.

Крім того, Марченко розповів про істотне збільшення в проєкті держбюджету на наступний рік видатків на розбудову й модернізацію інфраструктури. Приміром, заплановано, що видатки на сферу дорожнього господарства в бюджеті на 2021 рік сягнуть 150 мільярдів гривень, що на 20,7 мільярда гривень більше, ніж у поточному році.

А ще в уряді запланували профінансувати купівлю 100 нових пасажирських вагонів для "Укрзалізниці" та виділити кошти на електрифікацію окремих залізничних ділянок.