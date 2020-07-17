Зеленський заявив про найбільший оборонний бюджет України в історії

У День Державного Прапора України президент Володимир Зеленський передав до підрозділів Збройних сил України для виконання завдань 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку та 78 приладів спостереження.

Як повідомляє в неділю, 23 серпня, пресслужба глави держави, про це Зеленський заявив під час урочистих заходів із нагоди Дня Державного Прапора України на військовому аеродромі у Василькові Київської області.

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"Збройні сили України здобули унікальний досвід. Водночас ми чудово розуміємо, що супутником бойового досвіду обов’язково має бути сучасне озброєння та техніка. Саме тому загальний ресурс на національну безпеку і оборону порівняно з минулим роком збільшено майже на 28 мільярдів гривень. Ми маємо найбільший бюджет на оборону в історії", - заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що вперше в Україні з'явилися віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості та відповідне міністерство, яке формуватиме та реалізовуватиме військово-промислову політику держави.

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"Сьогодні до підрозділів Збройних сил для виконання завдань за призначенням передається 132 зразки озброєння та військової техніки, 38 одиниць засобів зв'язку та 78 приладів спостереження. Це модернізовані танки Т-64 і Т-72. Нові бронетранспортери, бойові машини піхоти і тактичні броньовані машини, а також сучасні комплекси радіоелектронної боротьби і засоби спостереження", - повідомив глава держави.