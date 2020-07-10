 Шмигаль запевнив, що курс гривні найближчим часом буде стабільним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.09.2020

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Шмигаль запевнив, що курс гривні найближчим часом буде стабільним

За словами глави уряду України, найближчим часом курс гривні залишатиметься стабільним на рівні 27-28 гривень за долар США.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд наразі не бачить підстав для різкої зміни курсу національної валюти і найближчим часом він перебуватиме на стабільному рівні 27-28 гривень за американський долар. Про це Шмигаль сказав ввечері у п'ятницю, 4 вересня, в ефірі телеканалу "Україна 24"

"До кінця року у нас залишається ще сплата близько 44 мільярдів гривень, еквівалент у валюті, - це вже некритичні платежі для бюджету. І я впевнений, що вони жодним чином не вплинуть на коливання курсу", - заявив глава уряду України, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

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Шмигаль повідомив, що в проєкті державного бюджету на наступний рік курс гривні закладається на рівні приблизно 29 гривень за долар США: "Йде активна підготовка бюджету на 2021 рік, є вже макропрогноз: зростання ВВП 4,7 відсотка, дефіцит бюджету заплановано на рівні 6 відсотків, в цьому році був 7,5 відсотка. Це - узгоджені з міжнародними партнерами показники, курс валют закладається приблизно 29 гривень за долар, тобто він навіть трошки більш оптимістичний, ніж ми закладали 29,5 гривні за долар в цьому році".

Шмигаль очікує середню зарплату у 15 тисяч гривень

Також прем'єр-міністр України заявив, що за оптимістичним сценарієм розвитку економіки середня зарплата в Україні може зрости до 15 тисяч гривень до 2022 року. Шмигаль додав, що це у перспективі може стримати багатьох українців від поїздок за кордон на заробітки.

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"Ми прораховуємо поетапне зростання середньої зарплати. Якщо зараз вона приблизно 11 тисяч гривень, у наступному році це може бути 13 тисяч гривень, і, відповідно, до 2022 року - до 15 тисяч гривень", - спрогнозував прем'єр-міністр.

При цьому середня пенсія, за його словами, має становити приблизно третину від середньої заробітної плати у країні. "Якщо говорити конкретно, то середня зарплата - 15 тисяч гривень, середня пенсія - 5 тисяч гривень. Це той рівень, до якого ми маємо йти".

Зеленський скаржився на високий курс гривні

Ще у липні цього року президент України Володимир Зеленський скаржився, що через відносно високий курс національної валюти українські підприємства недоотримали мільйони і були змушені закритися. "Як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30. А гривня, ви бачите, яка у нас", - заявляв він українським ЗМІ.

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