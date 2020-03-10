Готівковий курс гривні різко впав - НБУ обіцяє швидке вирішення

Дефіцит готівкової валюти призвів до стрибка її курсу у вівторок, 17 березня, і потягнув за собою курс онлайн-обміну комерційних банків, до якого Національний банк України (НБУ) порадив звертатися громадянам.

Станом на 14-ту годину "Монобанк" підняв котирування купівлі з 26,91 гривні за долар США до 27,71 за долар США, а продажу - з 27,84 до 28,97. У "Приватбанку" курси онлайн-обміну становили: купівля - 27,7 за долар США, продаж - 28,99 за долар США, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

На "сірому" ринку курс гривні на середину дня вийшов на показники 28-28,2 за долар США при купівлі, а при продажі - 28,4-28,5 за долар США.

При цьому курс НБУ на 17 березня був вставнолений на рівні 26,5249.

Падіння курсу гривні на готівковому ринку заступник голови НБУ Олег Чурій пояснив проблемами з доставкою валюти в Україну в умовах введених через коронавірус транспортних обмежень. Він зазначив, що НБУ очікує найближчими днями надходження великої кількості готівкової іноземної валюти і розглядає можливість проведення аукціону з її продажу.

"Найближчими днями очікується доставка великої кількості готівкової іноземної валюти. Ми дивитимемося, якщо ця валюта буде повністю передана в банки, без участі НБУ, то ми, напевно, не проводитимемо аукціон. Якщо готівки буде трохи більше, ніж необхідно, ми купимо її собі, а потім продаватимемо банкам на умовах аукціону", - заявив Чурій на брифінгу в Києві 17 березня, цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника голови НБУ, обмеження щодо завезення готівки є "екстраординарною подією". Він додав, що НБУ знайшов альтернативні шляхи доставки валюти спільно з іншими органами державної влади. "Ми вважаємо, що найближчими днями ситуація з доставкою готівки покращиться", - наголосив Чурій.

За даними НБУ, за перший тиждень кризи (9-15 березня) населення купило 300 мільйонів доларів США, зауважив він.

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Чурій вказав, що НБУ готовий підтримувати гривню та продає на міжбанківському ринку стільки валюти, скільки потрібно. З початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до 1 мільярда доларів США. За словами Чурія, НБУ залишається відданим своїй політиці плаваючого обмінного курсу і має достатні резерви в розмірі понад 25 мільярдів доларів США для згладжування небажаних його коливань.