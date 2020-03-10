 Готівковий курс гривні різко впав - НБУ обіцяє швидке вирішення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.03.2020

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Новини

Готівковий курс гривні різко впав - НБУ обіцяє швидке вирішення

Банки різко знизили курс гривні також при онлайн-обміні. У НБУ кажуть, що очікують найближчими днями доставку великої кількості готівкової іноземної валюти.

Курс гривні на готівковому ринку на тлі кризи навколо поширення коронавірусу просів

Курс гривні на готівковому ринку на тлі кризи навколо поширення коронавірусу просів

Дефіцит готівкової валюти призвів до стрибка її курсу у вівторок, 17 березня, і потягнув за собою курс онлайн-обміну комерційних банків, до якого Національний банк України (НБУ) порадив звертатися громадянам.

Станом на 14-ту годину "Монобанк" підняв котирування купівлі з 26,91 гривні за долар США до 27,71 за долар США, а продажу - з 27,84 до 28,97. У "Приватбанку" курси онлайн-обміну становили: купівля - 27,7 за долар США, продаж - 28,99 за долар США, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

На "сірому" ринку курс гривні на середину дня вийшов на показники 28-28,2 за долар США при купівлі, а при продажі - 28,4-28,5 за долар США.

При цьому курс НБУ на 17 березня був вставнолений на рівні 26,5249.

Падіння курсу гривні на готівковому ринку заступник голови НБУ Олег Чурій пояснив проблемами з доставкою валюти в Україну в умовах введених через коронавірус транспортних обмежень. Він зазначив, що НБУ очікує найближчими днями надходження великої кількості готівкової іноземної валюти і розглядає можливість проведення аукціону з її продажу. 

"Найближчими днями очікується доставка великої кількості готівкової іноземної валюти. Ми дивитимемося, якщо ця валюта буде повністю передана в банки, без участі НБУ, то ми, напевно, не проводитимемо аукціон. Якщо готівки буде трохи більше, ніж необхідно, ми купимо її собі, а потім продаватимемо банкам на умовах аукціону", - заявив Чурій на брифінгу в Києві 17 березня, цитує "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника голови НБУ, обмеження щодо завезення готівки є "екстраординарною подією". Він додав, що НБУ знайшов альтернативні шляхи доставки валюти спільно з іншими органами державної влади. "Ми вважаємо, що найближчими днями ситуація з доставкою готівки покращиться", - наголосив Чурій.

За даними НБУ, за перший тиждень кризи (9-15 березня) населення купило 300 мільйонів доларів США, зауважив він.

Читайте також: Падіння курсу гривні: чому лихоманить українську валюту?

Чурій вказав, що НБУ готовий підтримувати гривню та продає на міжбанківському ринку стільки валюти, скільки потрібно. З початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до 1 мільярда доларів США. За словами Чурія, НБУ залишається відданим своїй політиці плаваючого обмінного курсу і має достатні резерви в розмірі понад 25 мільярдів доларів США для згладжування небажаних його коливань.

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