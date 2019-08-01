Курс гривні впав до мінімуму за останні півроку

Курс української гривні до долара США помітно знизився на тлі падіння індексів на світових фондових ринках. Станом на ранок вівторка, 10 березня, курс купівлі долара США на українському готівковому ринку становить у середньому 25 гривень за долар, курс продажу - 25,5 гривні за долар.

Такий курс гривні до долара є найнижчим з серпня минулого року, зауважує агенція "Інтерфакс-Україна". Окрім того, різко розширився спред між курсами купівлі та продажу - з 10-30 копійок до 50-80 копійок. На "сірому" готівковому ринку вранці у вівторок вартість одного американського долара становить 25,3 гривні для купівлі і 25,8 - для продажу.

Банки також знизили курс гривні у своїх касах і при онлайн-обміні. Зокрема, "Альфа-Банк" уранці у вівторок встановив курс 25 - 26 гривень за долар (купівля-продаж), "Креді Агріколь Банк" - 25 - 25,9 гривні за долар, "ПриватБанк" - 24,9 - 25,78 гривні за долар, "Монобанк" - 25,01 - 25,76 гривні за долар.

Водночас низка банків на своїх сайтах уранці у вівторок котирували гривню суттєво дорожче: "Ощадбанк" - 24,5 - 25,1 гривні за долар, "Райффайзен Банк Аваль" - 24,7 - 25,15 гривні за долар, "ОТП Банк" - 24,9 - 25,3 гривні за долар.

На відкритті міжбанківського валютного ринку курс гривні зранку у вівторок також знизився до 25,3 гривні за долар.

Нагадаємо, 9 березня найважливіші фондові індекси низки країн знизилися після обвалу цін на нафту, провалу переговорів ОПЕК+ та поширення коронавірусу. Також обвалився курс російського рубля та вартість акцій компаній РФ.