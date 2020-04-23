 ″Фантастичний потенціал″: Шмигаль розповів, де взяти сотні мільярдів доларів ВВП | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.11.2020

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"Фантастичний потенціал": Шмигаль розповів, де взяти сотні мільярдів доларів ВВП

За словами Дениса Шмигаля, розробка родовищ корисних копалин і ринок землі можуть принести сотні мільярдів доларів до ВВП України у найближчі 10 років.

Прем'єр-мінстр України Денис Шмигаль

Прем'єр-мінстр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна має потенціал для збільшення валового внутрішнього продукту (ВВП) на сотні мільярдів доларів у найближчі 10 років в разі збільшення видобутку корисних копалин та відкриття ринку землі. Такий прогноз голова українського уряду озвучив під час представлення економічного аудиту країни і векторів її економічного розвитку до 2030 року у п'ятницю, 6 листопада.

Передусім, за словами Шмигаля, йдеться про нарощення розробки родовищ корисних копалин, що, на його думку, протягом десятиріччя може принести 400 мільярдів додаткового ВВП. "У нас є нафта і газ, у нас є руди і дорогоцінні метали. Ми тут говоримо про фантастичний потенціал понад 400 мільярдів доларів, якими ми маємо скористатися в наступні десять років", - пояснив прем'єр-міністр.

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Він додав, що наразі в Україні розробляють лише третину з понад 12 тисяч розвіданих родовищ. Також, за його словами, видобуту сировину не обов'язково експортувати - її можна використовувати для виробництва української високотехнологічної продукції.

Десятки мільярдів від ринку землі

На додачу Шмигаль спрогнозував зростання вартості землі сільськогосподарського призначення вп'ятеро у найближчі десять років. Це, пояснив український прем'єр, також принесе Україні 85 мільярдів до ВВП України. Втім, передумовою для цього, на думку Шмигаля, є відкриття ринку землі в країні.

"Україна недовикористала свій земельний потенціал на 85 мільярдів доларів. 29 років вільне розпорядження землею було обмежене, значить, її цінність була занижена в рази. За цей час у держави зникло більше ніж 5 млн га землі. Розвиток зрошення та інвестиції в сільське господарство сповільнилися на десятиліття, а частково і зовсім зупинені", - розповів прем'єр.

Шмигаль говорить про втрату трильйона доларів

Ще більш масштабною цифрою голова уряду оцінив нереалізований потенціал української економіки за минулі десять років. За його словами, через незавершеність реформ та відсутність стратегії країна недоотримала один трильйон доларів.

"Один трильйон доларів ВВП за десять років - це нереалізований потенціал нашої країни. Один трильйон доларів втратили всі громадяни країни через постійні зміни векторів, незавершені реформи, відсутність довгострокової економічної стратегії, корупцію, неефективне управління", - резюмував Шмигаль.

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