 Нацбанк України очікує спад ВВП на рівні 11 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Нацбанк України очікує спад ВВП на рівні 11 відсотків

За оцінками українського центробанку, спад ВВП України в третьому кварталі уповільниться до 7,4 відсотка, а в четвертому - до 3,8 відсотка.

НБУ очікує спад ВВП на рівні 11 відсотків

НБУ очікує спад ВВП на рівні 11 відсотків

Національний банк України оцінює спад валового внутрішнього продукту України в другому кварталі 2020 року на рівні 11 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, зазначається в інфляційному звіті центробанку, оприлюдненому на його сайті в четвер, 30 липня.

Згідно з документом, основним чинником спаду стали повномасштабні карантинні обмеження на окремі види діяльності, а додатковий негативний вклад сформувало скорочення виробництва в сільському господарстві через пізній початок жнив. У звіті зазначається, що стимулювальні заходи центробанку й уряду підтримали бізнес-активність і приватне споживання.

Читайте також: НБУ погіршив прогноз падіння ВВП в Україні до 6 відсотків

Центробанк додав, що з послабленням карантину вже з травня розпочалося поступове відновлення і внутрішньої, і світової економічної активності, а останнє, у свою чергу, підтримало зростання цін на світових товарних ринках. Крім того, до повноцінної роботи повернулася більшість вітчизняних підприємств найбільш постраждалого під час "коронакризи" сектора послуг.

За оцінками Нацбанку, спад ВВП України в третьому кварталі уповільниться до 7,4 відсотка, а в четвертому кварталі - до 3,8 відсотка. Очікується, що номінальний ВВП України в другому кварталі становитиме 864 мільярда гривень, у третьому - 1,073 трильйона гривень і в четвертому 1,126 трильйона гривень, а за підсумками року - 3,91 трильйона гривень.

Глобальний обвал

Як повідомлялося, економіка США в другому кварталі 2020 року впала на 32,9 відсотка у перерахунку на річні темпи. Таке скорочення ВВП стало рекордним падінням за час публікації подібної інформації, яка почалася практично відразу після Другої світової війни.

Читайте також: Вперше після Другої світової: ВВП США обвалився на рекордні 32,9 відсотка

У Німеччині також повідомили просерйозне падіння ВВП в другому кварталі 2020 року, правда, не таке драматичне - 10,1 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом. Це падіння також стало рекордним від початку щоквартального підрахунку ВВП в 1970 році.

Рекорден падіння ВВП також зафіксували у Франції. За попередніми даними статистичного відомства Insee, ВВП Франції в другому кварталі 2020 року скоротився на рекордні 13,8 відсотка. 

Також за темою

Nationalbank in Kiew 2003

НБУ погіршив прогноз падіння ВВП в Україні до 6 відсотків 23.07.2020

Нацбанк України погіршив прогноз падіння ВВП з 5 до 6 відсотків у 2020 році, найглибше падіння було у другому кварталі. Утім, у подальшому ВВП повернеться до зростання на рівні близько 4 відсотків, прогнозують в НБУ.

Nationalbank in Kiew 2003

Нацбанк України без капітана - курс на дно? 02.07.2020

Як відставка Якова Смолія позначиться на українській банківській системі й що буде з гривнею? Про це читайте в матеріалі DW.

Symbolbild IWF senkt Wachstumsprognose für Deutschland

Україна отримала перший транш кредиту від МВФ 12.06.2020

Про надходження від країн-членів МВФ коштів обсягом 2,1 мільярда доларів США повідомив голова НБУ Яків Смолій. Кошти підуть на подолання наслідків пандемії COVID-19.

Реклама

Докладно

На вулицях Мадрида, липень 2020

Іспанія знову стає осередком поширення коронавірусу

Другої хвилі епідемії COVID в Іспанії чекали лише восени. Але несподівано в країні фіксують нові спалахи захворювання.  

Deutschland Baustelle Schwarzarbeit (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

Робота в Німеччині, безвіз, шахраї та Amazon (відео)

Як українські "туристи" два місяці безкоштовно працювали на Amazon у Німеччині.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  