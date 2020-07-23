Нацбанк України очікує спад ВВП на рівні 11 відсотків

Національний банк України оцінює спад валового внутрішнього продукту України в другому кварталі 2020 року на рівні 11 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, зазначається в інфляційному звіті центробанку, оприлюдненому на його сайті в четвер, 30 липня.

Згідно з документом, основним чинником спаду стали повномасштабні карантинні обмеження на окремі види діяльності, а додатковий негативний вклад сформувало скорочення виробництва в сільському господарстві через пізній початок жнив. У звіті зазначається, що стимулювальні заходи центробанку й уряду підтримали бізнес-активність і приватне споживання.

Читайте також: НБУ погіршив прогноз падіння ВВП в Україні до 6 відсотків

Центробанк додав, що з послабленням карантину вже з травня розпочалося поступове відновлення і внутрішньої, і світової економічної активності, а останнє, у свою чергу, підтримало зростання цін на світових товарних ринках. Крім того, до повноцінної роботи повернулася більшість вітчизняних підприємств найбільш постраждалого під час "коронакризи" сектора послуг.

За оцінками Нацбанку, спад ВВП України в третьому кварталі уповільниться до 7,4 відсотка, а в четвертому кварталі - до 3,8 відсотка. Очікується, що номінальний ВВП України в другому кварталі становитиме 864 мільярда гривень, у третьому - 1,073 трильйона гривень і в четвертому 1,126 трильйона гривень, а за підсумками року - 3,91 трильйона гривень.

Глобальний обвал

Як повідомлялося, економіка США в другому кварталі 2020 року впала на 32,9 відсотка у перерахунку на річні темпи. Таке скорочення ВВП стало рекордним падінням за час публікації подібної інформації, яка почалася практично відразу після Другої світової війни.

Читайте також: Вперше після Другої світової: ВВП США обвалився на рекордні 32,9 відсотка

У Німеччині також повідомили просерйозне падіння ВВП в другому кварталі 2020 року, правда, не таке драматичне - 10,1 відсотка в порівнянні з попереднім кварталом. Це падіння також стало рекордним від початку щоквартального підрахунку ВВП в 1970 році.

Рекорден падіння ВВП також зафіксували у Франції. За попередніми даними статистичного відомства Insee, ВВП Франції в другому кварталі 2020 року скоротився на рекордні 13,8 відсотка.