Коронавірус в Україні: зафіксовано 5334 випадки зараження

В Україні станом на вівторок, 5 січня, зафіксовано 5334 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 164 дитини та 362 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

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Також, за його даними, за минулу добу в країні було госпіталізовано 1280 хворих на COVID-19. Померло 202 пацієнти, проте одужали 13 850 осіб. За минулу добу було проведено 39 286 тестів. З них методом ПЛР - 24 154, методом ІФА - 15 132.

При цьому найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби зареєстровано у місті Київ (846), Одеській (682), Запорізькій (418), Черкаській (376) та Полтавській (376) областях.

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Загалом від початку епідемії в Україні зафіксовано вже близько 1 мільйона 83 тисяч випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2; понад 19 тисяч осіб, у яких підтвердили зараження, померли.