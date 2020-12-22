 Локдаун в Україні буде і в разі скорочення захворюваності - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2020

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Локдаун в Україні буде і в разі скорочення захворюваності - Степанов

Уряд України не переноситиме дати жорстокого карантину і завдяки ньому хоче зменшити кількість інфікувань коронавірусом у лютому, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Максим Степанов

Очільник МОЗ України Максим Степанов

Жорсткий карантин, запланований в Україні з 8 по 24 січня 2021 року, не буде перенесений навіть у разі значного скорочення захворюваності COVID-19, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у четвер, 24 грудня.

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"Жорсткий карантин буде з 8 по 24 січня. Наприкінці січня починається зростання числа хворих на грип, у яких спостерігаються такі самі ускладнення. Нам необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19. Тому ніякого перенесення жорсткого карантину в січні не буде", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 11 490 нових випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих - 488 дітей та 445 медпрацівників. Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні з початку епідемії перевищила мільйон.

Ресторани працюватимуть у новорічну ніч

Коментуючи рішення уряду продовжити роботу закладів харчування в новорічну ніч (до 7-ї ранку), Степанов зазначив, що навіть у разі дії заборони працювати після першої години ночі це навряд чи змусило би людей розійтися по домівкам.

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"Рішення уряду стосується виключно часу роботи закладів харчування, інші решта обмежень залишається (...) Навряд чи всі ресторани почнуть зачинятися о 1:00 ночі. Ми розуміємо, що хтось працюватиме до 2:00 і далі", - сказав Степанов.

Раніше уряд дозволив ресторанам, кафе та іншим закладам громадського харчування працювати в новорічну ніч до 7:00 ранку. В інший час дії карантину, продовженого до кінця лютого, роботу закладів громадського харчування заборонено з 23:00 до 7:00 наступного дня. А в період суворішого карантину з 8 по 24 січня включно ресторани й кафе зможуть працювати тільки навинос за адресною доставкою.

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