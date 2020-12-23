В Україні виявили вже понад мільйон заражень коронавірусом

В Україні за минулу добу зафіксували 11 490 нових випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих - 488 дітей та 445 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у четвер, 24 грудня, на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з офіційними даними, упродовж минулої доби одужали 15 775 людей, померли 223 пацієнти, госпіталізовано 2721 особу.

Відповідно, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні з початку епідемії перевищила мільйон. Померли загалом 17 395 людей, у яких підтвердили інфікування.

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Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили в Києві (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях. Раніше в міністерстві охорони здоров'я України затвердили план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 відсотків населення України або ж 20 мільйонів людей. У МОЗ запевняють, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику.

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