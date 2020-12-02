Коронавірус в Україні: уряд пропонує штрафувати за порушення самоізоляції

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді встановити штраф від 200 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) за порушення режиму самоізоляції та обсервації. Відповідне рішення було прийнято в середу, 23 грудня, на засіданні уряду, передають "Українські новини".

Такий штраф пропонується установити для випадків, коли порушення режиму самоізоляції/обсервації не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби. У вересні міністерство охорони здоров'я скасувало обов'язкове проходження тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для осіб, які виходять з 14-денної самоізоляції.

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Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 10 136 нових випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих - 537 дітей та 422 медпрацівники. Згідно з офіційними даними, упродовж минулої доби одужали 15 372 людини, померли 275 пацієнтів, госпіталізовано 2979 осіб.

Напередодні ж у міністерстві охорони здоров'я України затвердили план імунізації від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 відсотків населення України або ж 20 мільйонів людей. У МОЗ запевняють, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику.