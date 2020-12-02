Коронавірус в Україні: уряд пропонує штрафувати за порушення самоізоляції

Уряд України пропонує Верховній Раді встановити штрафи до 8500 гривень за порушення режиму самоізоляції та обсервації.
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді встановити штраф від 200 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) за порушення режиму самоізоляції та обсервації. Відповідне рішення було прийнято в середу, 23 грудня, на засіданні уряду, передають "Українські новини".
Такий штраф пропонується установити для випадків, коли порушення режиму самоізоляції/обсервації не призвело до поширення особливо небезпечної хвороби. У вересні міністерство охорони здоров'я скасувало обов'язкове проходження тестування на коронавірус методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для осіб, які виходять з 14-денної самоізоляції.
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Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували 10 136 нових випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих - 537 дітей та 422 медпрацівники. Згідно з офіційними даними, упродовж минулої доби одужали 15 372 людини, померли 275 пацієнтів, госпіталізовано 2979 осіб.
Напередодні ж у міністерстві охорони здоров'я України затвердили план імунізації від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 відсотків населення України або ж 20 мільйонів людей. У МОЗ запевняють, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику.