 Коронавірус в Україні: понад 10 тисяч нових випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 10 тисяч нових випадків зараження

В Україні підтвердили 10 136 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 275 людей померли, а 15 372 пацієнти одужали. Найбільше інфікувань у Києві, Запорізькій, Київській і Одеській областях.

Лікарня у селищі Любар на Житомирщині

В Україні виявили понад 10 тисяч нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за минулу добу зафіксували 10 136 нових випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих - 537 дітей та 422 медпрацівники. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у середу, 23 грудня, на своїй сторінці у Facebook.

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Згідно з офіційними даними, упродовж минулої доби одужали 15 372 людини, померли 275 пацієнтів, госпіталізовано 2979 осіб.

Відповідно, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні з початку епідемії перевищила 989,6 тисячі. Померли загалом 17 172 людини, у яких підтвердили інфікування.

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили в Києві (1 381), Запорізькій (887), Київській (809), Одеській (792) та Харківській (591) областях

Напередодні у міністерстві охорони здоров'я України затвердили план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 відсотків населення України або ж 20 мільйонів людей. У МОЗ запевняють, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику.

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