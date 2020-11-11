Коронавірус: як дрібний пил збільшує ризик тяжкого перебігу COVID-19

Ще коли пандемія COVID-19 почала поширюватися у китайському Ухані , а пізніше - на півночі Італії, вчені звернули увагу на те, яку частку у повітрі цих регіонів, має дрібний пил. Багатомільйонне місто Ухань знане своєю потужною вугільною промисловістю та металургією, хімічними підприємствами та величезними комбінатами з виробництва паперу. Відповідно великою було й забруднення повітря.

Те саме можна було сказати й про Ломбардію на півночі Італії - епіцентр поширення коронавірусу навесні 2020 року. Майже половина італійських жертв COVID-19 померли тут. Лікарі говорили про те, що висока смертність могла бути пов'язаною з великим вмістом шкідливих речовин у повітрі цих регіонів - через промисловість та екстенсивну модель ведення сільського господарства. Вони вже давно знали - погане, забруднене дрібним пилом повітря послаблює імунну систему та шкодить легеням.

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Шкідливі речовини руйнують тканини легенів

Нове дослідження, оприлюднене у профільному журналі Cardiovascular Research, підтвердили це припущення. Адже між високим вмістом дрібного пилу та підвищеним ризиком померти від COVID-19 є кореляція.

Вчені розрахували, що в середньому 15 відсотків від глобальної кількості жертв коронавірусу можна пояснити тим, що померлі довгий час дихали брудним повітрям. При цьому ця цифра сильно відрізняється в залежності від частини світу. У Європі, зазначають вчені, йдеться про 19 відсотків, у Східній Азії - 27 відсотків, у Північній Америці - 17 відсотків, у Бразилії - 12 відсотків, а у Новій Зеландії - лише 1 відсоток.

Найдрібніші пилові частинки призводять до запалень у легенях. "Встановлено, що при вірусній інфекції COVID-19 передусім вражається внутрішній шар судин, так званий ендотеліальний шар", - розповідає кардіолог, професор Майнцського університету, доктор Мюнцель (Dr. Münzel) у розмові з DW. Він - один зі співавторів дослідження.

Саме цей ендотеліальний шар найбільше страждає від дрібного пилу. Якщо легені ушкоджені ним, вони стають майже беззахисними від SARS-CoV-2.

Три небезпеки: погане повітря, хронічні хвороби і вірус

"Наші оцінки демонструють значення забруднення повітря для факторів здоров'я, які, погіршуючись разом, стають тригером для смертельних вірусних інфекцій", - розповідає Андреа Поццер (Andrea Pozzer), керівниця групи атмосферної хімії Інституту хімії імені Макса Планка у Майнці, яка також брала участь у дослідженні.

Забруднення повітря і коронавірус є небезпечною комбінацією для судин і серця, додає професор Мюнцель. Особливо сильним є удар по людях, які вже мали серцеві захворювання. Якщо додати до них COVID-19, з'являється ризик важких станів на кшталт інфаркту чи інсульту. "Чим меншою є часточка дрібного пилу, тим більшою є вірогідність, що він потрапить у кровообіг та звідти буде всмоктаний судинами", - пояснює Мюнцель.

Дрібний пил має багато джерел

Дрібним пилом є ядра вуглецю, на поверхні яких зберігаються такі шкідливі речовини, як, наприклад, алюміній, свинець, нітрати або сульфати. Вони зависають у повітрі і потрапляють до нього, наприклад, з промислових димоходів. Іноді їх називають сажею, іноді - піщинками. Джерелом їхньої появи є також шини та гальмівні колодки, мікропластик, пилок та пил з будівельних майданчиків.

Сільське господарство робить великий внесок у забруднення дрібним пилом завдяки викидам аміаку, залишкам добрив та утилізації відходів. Оксид азоту, джерелом якого часто є дизельні двигуни, посилює шкідливі властивості дрібного пилу.

Науковці розрізняють декілька категорій дрібного пилу за розміром. Подекуди його часточки можуть сягати 100 мікрометрів, іноді - лише декількох нанометрів. Особливо небезпечними є так звані ультрадрібні пилові частки з діаметром менше 0,1 мікрометра або 100 нанометрів. Таким є також розмір вірусу.

І саме для цих крихітних але найнебезпечніших часток Європейський Союз не визначив граничних показників. Але навіть інші норми, розроблені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), не дотримуються ані у ЄС, ані в інших державах.

Недооцінена небезпека

Для часток дрібного пилу діаметром у 2,5 мікрометра ВООЗ вимагає дотримуватися граничного показника у 10 мікрограмів на один кубічний метр повітря. Рекомендований ЄС показник є значно більшим і складає 25 мікрограмів на один кубометр. "90 відсотків людей практично живуть в умовах перевищення визначених ВООЗ граничних показників, - каже Мюнцель. - Ми потребуємо граничного показника для дрібного пилу, який захистить нас від шкоди для здоров'я".

Небезпека, яка походить від високої концентрації дрібного пилу, недооцінюється суспільством. Через пандемію COVID-19 вже померло більше одного мільйона людей, нагадує кардіолог. Але через високу концентрацію дрібного пилу в світі щороку вмирають майже дев'ять мільйонів осіб. Необхідне переосмислення проблеми передусім з боку політиків, вимагає професор.

З вакцинами, які зараз розробляються, у найближчому майбутньому можна буде взяти коронавірус під контроль. Але вакцини проти поганого повітря розробити не вийде.