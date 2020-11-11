Динаміка зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в одному графіку

Осінній спалах пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 виявився набагато масштабнішим за весняний. Показники зараження коронавірусом у різних країнах світу надалі зростають. На початку листопада в Німеччині та Росії був зареєстрований новий негативний рекорд заражень - добовий приріст інфікованих SARS-CoV-2 перевищив позначку в 20 тисяч. В Україні офіційна кількість нових випадків інфікування також сягнула досі максимальних показників - вже певний час в країні заявляють про понад 10 тисяч нових заражень, а останніми днями - понад 12 тисяч.

Намагаючись знизити число заражень, влада Німеччини з 2 листопада запровадила м'який локдаун, в рамках якого в країні зачинені всі гастрономічні та розважальні заклади та посилені норми соціального дистанціювання для громадян. Попри нові обмежувальні заходи у Німеччині в п'ятницю, 13 листопада, знову стало відомо про рекордну кількість нових заражених - понад 23500. Хоча показники у ФРН все ще й залишаються на високому рівні, проте зростання дещо уповільнилось.

В Україні на даний момент найбільшу добову кількість нових заражень зафіксували в суботу, 14 листопада: 12524. За даними на середу, 18 листопада, за добу зафіксували 12496 нових випадків інфекції, померли 256 людей. Найбільше інфікувань виявили в Києві, а також Дніпропетровській, Черкаській, Київській і Запорізькій областях. З 14 листопада в Україні чинний "карантин вихідного дня", який передбачає запровадження заборони на низку видів діяльності в суботу та неділю. Зокрема, у вихідні заборонена робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів культури та торгівлі (крім тих, 60 відсотків асортименту яких становлять продукти харчування, пальне, лікарські засоби, ветеринарні препарати, корми).