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Хвороби

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "хвороби".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Імунітет від зараження омікроном кращий за щеплення? Дані вчених

Імунітет від зараження омікроном кращий за щеплення? Дані вчених 08.02.2022

На тлі появи нових мутацій коронавірусу в багатьох виникає запитання, чи не є природний імунітет, що виробляється після хвороби, кращим захистом від нових заражень, ніж щеплення.

Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19 після візиту в Україну

Ердоган з дружиною захворіли на COVID-19 після візиту в Україну 05.02.2022

Президент Туреччини та його дружина отримали позитивні тести на COVID-19 після появи симптомів хвороби. Ердоган зазначив, що хвороба протікає в легкій формі. Володимир Зеленський висловив жаль.
COVID-19 в Україні: понад 42 тисячі нових випадків

COVID-19 в Україні: понад 42 тисячі нових випадків 05.02.2022

Темпи короновірусної хвороби в країні не спадають. Дві доби поспіль у МОЗ фіксують понад 40 тисяч випадків COVID-19, 185 людей померли.
Поліомієліт в Україні: як МОЗ бореться зі спалахом небезпечної хвороби

Поліомієліт в Україні: як МОЗ бореться зі спалахом небезпечної хвороби 01.02.2022

В Україні розпочинається масова кампанія щеплень через спалах поліомієліту. За два етапи медики планують щепити усіх дітей віком до шести років.
Ляшко: В Україні розпочався новий спалах СOVID-19

Ляшко: В Україні розпочався новий спалах СOVID-19 20.01.2022

В країні стрімко зростає кількість нових випадків коронавірусної хвороби. Епіцентром спалаху є Західна Україна.
В Україні скоротили термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID

В Україні скоротили термін дії сертифікатів про вакцинацію від COVID 19.01.2022

Уряд України скоротив дію сертифікатів про вакцинацію від коронавірусної хвороби з 365 до 270 днів. Це рішення було ухвалено за аналогією з новою практикою Євросоюзу.
Ізраїль пропонуватиме четверту дозу вакцини від COVID-19 літнім людям та медикам

Ізраїль пропонуватиме четверту дозу вакцини від COVID-19 літнім людям та медикам 02.01.2022

Очікується, що четверта бустерна доза вакцини буде використовуватись як спроба запобігти серйозному перебігу хвороби в людей похилого віку.
У регуляторі ЄС пропонують схвалити два препарати для лікування COVID-19

У регуляторі ЄС пропонують схвалити два препарати для лікування COVID-19 11.11.2021

Для лікування коронавірусної хвороби пропонують використовувати препарати Ronapreve та Regkirona. Вони створені на основі моноклональних антитіл, які знижують здатність вірусу проникати у клітини організму.
В Україні новий рекорд смертей від COVID-19 за добу

В Україні новий рекорд смертей від COVID-19 за добу 09.11.2021

За минулу добу в Україні від коронавірусної хвороби померли 833 людини, зафіксовано майже 19 тисяч нових випадків COVID-19, близько трьох тисяч осіб госпіталізовані.

Ліки від COVID-19: гонка фармагігантів у самому розпалі

Ліки від COVID-19: гонка фармагігантів у самому розпалі 08.11.2021

Вакцинація запобігає інфікуванню, однак якщо людина уже заразилася коронавірусом, важкому перебігу хвороби завадять тільки ліки. Про виробництво заявив концерн Merck, "приголомшливі результати" має й Pfizer.

Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (відео)

Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (відео) 02.11.2021

Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто. 
В Україні встановили новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу

В Україні встановили новий рекорд щеплень від COVID-19 за добу 30.10.2021

Понад 317 тисяч щеплень від коронавірусної хвороби зробили в Україні 29 жовтня. Це найбільший показник з початку пандемії.

Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (29.10.2021)

Навіщо вакцинуватися від коронавірусу: 5 головних переваг (29.10.2021) 29.10.2021

Багато українців досі вагаються, робити їм щеплення від коронавірусу чи ні. Дехто ще досі боїться вакцини більше, ніж самої хвороби. Ось 5 головних переваг, чому вакцинуватися все ж варто. 

В Україні новий рекорд добової захворюваності на коронавірус

В Україні новий рекорд добової захворюваності на коронавірус 28.10.2021

27 жовтня в Україні зафіксували найбільше з початку пандемії випадків коронавірусної хвороби - понад 26 тисяч. Водночас в країні встановили рекорд з кількості щеплень на добу - майже 292 тисячі.

Страшніше ніж "ковід": чому українці не вакцинуються від коронавірусу (27.10.2021) 27.10.2021

В Україні тримаються рекордні показники інфікування й смертності від коронавірусу за всю пандемію. Попри це українці, схоже, досі більше бояться вакцини від "ковіда", ніж самої хвороби. Рівень вакцинації серед українців - найнижчий у Європі. DW з’ясовувала чому.

Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19

Понад 600 смертей за добу. В Україні нові рекорди COVID-19 22.10.2021

За останню добу від коронавірусної хвороби в Україні померли 614 осіб, зареєстровано понад 23 тисячі нових випадків інфікування. Це рекордні показники за всю епідемію, які фіксуються другий день поспіль.

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