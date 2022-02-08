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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "хвороби".
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В Україні тримаються рекордні показники інфікування й смертності від коронавірусу за всю пандемію. Попри це українці, схоже, досі більше бояться вакцини від "ковіда", ніж самої хвороби. Рівень вакцинації серед українців - найнижчий у Європі. DW з’ясовувала чому.