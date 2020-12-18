У жовтні в Україні зафіксовано різке зростання смертності

В Україні у жовтні поточного року зафіксовано значне зростання кількості померлих порівняно з жовтнем 2019 року - на 17,5 відсотка до 59,05 тисячі осіб. Такі дані оприлюднила у вівторок, 22 грудня, Державна служба статистики України (Держстат). Жовтень став четвертим місяцем цього року, коли кількість померлих перевищила минулорічні дані: першим був червень із 8,4 відсотка, другим - серпень із 3,9 відсотка, третім - вересень із 15,4 відсотка.

Так само у Держстаті підрахували, що кількість новонароджених у жовтні знизилася порівняно з жовтнем минулого року на 8,5 відсотка - до 26,62 тисячі малюків.

За 10 місяців дещо нижча смертність, ніж торік

За даними Держстату, загалом цьогорічний показник смертності дещо нижчий за торішній: за десять місяців поточного року померли 485,73 тисячі осіб, що на 0,2 відсотка менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Щодо народжуваності, то за 10 місяців 2020 року народилися 247,28 тисячі малюків, що на 5,7 відсотка менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основною причиною смерті за десять місяців цього року, згідно з інформацією Держстату, залишалася ішемічна хвороба серця - 225,93 тисячі випадків або 46,5 відсотка спричинених смертей, а загалом хвороби системи кровообігу стали причинами смерті в 66,9 відсотка випадках. Іншими поширеними причинами смерті українців стали рак (64,56 тисячі випадків), інфекційні й паразитарні хвороби, в тому числі туберкульоз та СНІД, хвороби органів травлення. Зовнішні причини призвели до смерті 23,04 тисячі людей, зокрема навмисні самоушкодження - 5,2 тисячі смертей, транспортні нещасні випадки - 3,19 тисячі, кажуть у Держстаті.

Побільшало смертей від COVID-19

Згідно з даними Держстату, протягом 10 місяців цього року від COVID-19 померли 8,35 тисячі осіб, що становить 1,7 відсотка від усієї кількості летальних випадків. Однак у жовтні частка цієї причини зросла до 6,9 відсотка, а загальна кількість померлих від нової хвороби становила 4,05 тисячі.

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За даними міністерства охорони здоров'я (МОЗ), в листопаді COVID-19 став причиною смерті вже 5,24 тисячі осіб, а за 21 день грудня - 4,35 тисячі осіб, а, значить, у листопаді частка цієї причини в загальному обсязі смертей уже наблизиться до 10 відсотка, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, зростання смертності в останні місяці стостерігається також і в країнах ЄС. За даними Євростату, під час першої хвилі коронавірусу в березні-червні в країнах ЄС померли на 168 тисяч осіб більше, ніж у середньому в цей період у попередні чотири роки.

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