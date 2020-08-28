 Євростат зафіксував зростання смертності в ЄС у березні-червні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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Новини

Євростат зафіксував зростання смертності в ЄС у березні-червні

Близько 96 відсотків з цих 168 тисяч додаткових смертей були особи у віці 70 років і старше.

В ЄС у березні-травні суттєво збільшився рівень смертності

В ЄС у березні-травні суттєво збільшився рівень смертності

За офіційними даними, в 26 країнах ЄС під час першої хвилі коронавірусу, в період з березня по червень, померло на 168 тисяч осіб більше, ніж в середньому помирало у цей період протягом попередніх чотирьох років. Про це у понеділок, 19 жовтня, повідомляється у звіті Євростату, передає агентство dpa.

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"Ці дані включають всі випадки смерті, незалежно від їхніх причин, але можуть бути корисні для оцінки прямого і непрямого впливу пандемії COVID-19 на населення у Європі", - йдеться в пресрелізі Євростату. Зазначається, що ці дані не враховують смертність в Ірландії через відсутність останніх актуальних даних з цієї країни.

Експерти Євростату встановили, що пік зростання смертності у порівнянні з попередніми роками припав на кінець березня-початок квітня, коли було зареєстровано додатково 36 тисяч смертей. Також повідомляється, що у березні смертність серед чоловіків була вищою за смертність серед жінок. Але ця тенденція змінилася у квітні й на початку травня, коли померло більше жінок. Ці показники вирівнялися на початку червня.

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Найвищі коливання рівня смертності були зареєстровані в Іспанії і Італії, де було зареєстровано відповідно на 48 тисяч і 46 тисяч більше смертей, ніж в середньому за попередні чотири роки.

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