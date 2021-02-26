 У Чернівецькій області запроваджують ″червоний″ рівень епіднебезпеки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2021

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Новини

У Чернівецькій області запроваджують "червоний" рівень епіднебезпеки

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки в Чернівецькій області почне діяти з 1 березня. Напередодні в області анонсували посилення карантинних обмежень.

У Чернівецькій області слідом за сусідньою Івано-Франківською запровадять червоний рівень епіднебезпеки

У Чернівецькій області слідом за сусідньою Івано-Франківською запровадять "червоний" рівень епіднебезпеки

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на позачерговому засіданні у суботу, 27 лютого, вирішила запровадити "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Чернівецькій області з 1 березня. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчинов у своєму Telegram-каналі.

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"Комісія (ТЕБ та НС. - Ред.) вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 березня 2020 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчинов.

Нагадаємо, що напередодні у Чернівецькій облдержадміністрації анонсували посилення карантинних обмежень через сплеск заражень коронавірусом. 

Раніше на засіданні ТЕБ та НС вирішили запровадити "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого.

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