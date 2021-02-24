Коронавірус: на Буковині посилюють карантин через сплеск заражень

На Буковині посилюють карантинні обмеження через сплеск заражень коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної держадміністрації в п'ятницю, 26 лютого.

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Нові обмеження діятимуть з 27 лютого до 9 березня. В цей період буде заборонена робота закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки. Також не працюватимуть розважальні центри, зони відпочинку у торговельних центрах, а також навчальні заклади за винятком установ дошкільної та спеціальної освіти. Додатково забороняється проведення масових заходів.

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На Буковині минулої доби виявили рекордну кількість заражень коронавірусом - 638 нових випадків, повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook. Згідно з оприлюдненими ним даними, за останню добу в області одужали 197 осіб, провели 1598 ПЛР-тестів і 569 експрес-тестів. За весь час епідемії в регіоні померли 980 людей.

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