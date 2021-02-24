 Коронавірус: на Буковині посилюють карантин через сплеск заражень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2021

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Коронавірус: на Буковині посилюють карантин через сплеск заражень

З 27 лютого по 9 березня в Чернівецькій області посилять карантинні обмеження. Кафе та ресторани працюватимуть лише навинос. Також на Буковині закриють навчальні заклади, крім установ дошкільної та спеціальної освіти.

На Буковині посилюють карантин через сплеск заражень

На Буковині посилюють карантинні обмеження через сплеск заражень коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної держадміністрації в п'ятницю, 26 лютого.

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Нові обмеження діятимуть з 27 лютого до 9 березня. В цей період буде заборонена робота закладів громадського харчування, ресторанів, барів, крім адресної доставки. Також не працюватимуть розважальні центри, зони відпочинку у торговельних центрах, а також навчальні заклади за винятком установ дошкільної та спеціальної освіти. Додатково забороняється проведення масових заходів.

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На Буковині минулої доби виявили рекордну кількість заражень коронавірусом - 638 нових випадків, повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook. Згідно з оприлюдненими ним даними, за останню добу в області одужали 197 осіб, провели 1598 ПЛР-тестів і 569 експрес-тестів. За весь час епідемії в регіоні померли 980 людей.

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