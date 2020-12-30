На Івано-Франківщині запроваджують "червоний" рівень епіднебезпеки

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на позачерговому засіданні у вівторок, 23 лютого, вирішила запровадити "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого. Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

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За рішенням комісії, облдержадміністраця області має організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території регіону та забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування про наявність респіраторних симптомів і чергування бригад екстреної медичної допомоги, поліцейських і співробітників ДСНС.

Також комісія доручила міністерству інфраструктури України розробити зміни до деяких постанов уряду. Після цього в Івано-Франківській області будуть скориговані графіків руху регулярних та нерегулярних перевезень міжобласного сполучення, а також заборонено посадку і висадку пасажирів на рейсах міжобласного сполучення.

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Контрольно-пропускний пункт на території Івано-Франківської області

Нагадаємо, 17 лютого Івано-Франківська обласна комісія з питань ТЕБ та НС через стрімке поширення коронавірусу вирішила запровадити на території регіону карантин "червоного" рівня з 22-го до 28 лютого. У цей період заклади громадського харчування можуть працювати лише навинос. Розважальні заклади, нічні клуби, кінотеатри, спортивні зали мають тимчасово припинити роботу. Крім того, на час дії жорстких карантинних обмежень у регіоні заборонено проведення культурних і релігійних заходів, а також очне навчання учнів 5-11 класів. Тоді також повідомлялося, що невдовзі розглядатиметься питання щодо запровадження обмежень на в'їзд та виїзд з Івано-Франківської області.

Оновлені дані МОЗ щодо поширення коронавірусної хвороби

Згідно з оновленими даними, оприлюдненими на порталі МОЗ України 23 лютого, до "червоної" зони через перевищення показників виявлених випадків та рівня госпіталізації також має бути віднесена і Чернівецька область. До "помаранчевої" зони потрапляють ще сім регіонів, де є перевищення за одним показником. Це - Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська й Тернопільська області.

Оновлене карантинне зонування

Кабінет Міністрів з 24 лютого впроваджує оновлене карантинне зонування. На території країни, як і раніше, діятимуть чотири рівні епіднебезпеки: "зелений", "жовтий", "помаранчевий" і "червоний".

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"Зелений" рівень встановлюватиметься одночасно на всій території України й дасть змогу ослабити карантинні обмеження. Його буде досягнуто, якщо рівень захворюваності на грип і ГРВІ на території не менше ніж 13 регіонів України не перевищуватиме 50 відсотка епідпорога, встановленого для регіону. Другий показник - це коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 методом ПЛР і на антиген менше ніж 5 відсотків.

З 24 лютого на всій території України діятиме "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють наразі в країні з деякими послабленнями.

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На "помаранчевому" рівні місцеві органи самоврядування можуть упроваджувати додаткові обмеження.

На "червоний" рівень область переходитиме, якщо є перевищення щонайменше двох показників упродовж трьох днів поспіль."Червоний" рівень в області впроваджуватиме комісія з ТЕБ і НС, обмеження вводяться впродовж 48 годин після його впровадження.