 В Україні за два дні вакцинували від коронавірусу 1338 людей - Ляшко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2021

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В Україні за два дні вакцинували від коронавірусу 1338 людей - Ляшко

Найбільше щеплень від коронавірусу в Україні за дві доби зробили у Черкаській області - 170. Між тим 25 лютого в країні виявили 8003 випадки зараження коронавірусом, 146 людей померли через ускладнення, які він викликав.

Вакцинація лікарів у Броварах

Вакцинація лікарів у Броварах

1338 людям в Україні зробили щеплення від коронавірусу з початку кампанії вакцинації. Про це в п'ятницю, 26 лютого, повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає агенція "Українські Новини".

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"З початку кампанії, тобто за середу і четвер, вакциновано 1338 осіб, найбільше зроблено (щеплень) в Черкаській області - 170", - сказав він.

За його словами, вже надійшли перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. "Таких повідомлень сім, вони всі несерйозні, одне повідомлення було зареєстровано в Чернігівській області й шість - у Черкаській області", - уточнив Ляшко.

Він зазначив, що ці повідомлення надходять у Державний експертний центр і кожен випадок аналізується. Ляшко закликав "не розганяти ніякої інформпаніки" з цього приводу, оскільки, за його словами, ці несприятливі реакції "передбачено інструкцією виробника".

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні почалася 24 лютого, тоді зробили щеплення першим десятьом людям. 25 лютого вакцинація розпочалася в усіх областях України.

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Між тим 25 лютого в Україні виявили 8003 нових випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікувань з початку епідемії коронавірусу вже перевищує 1,3 мільйона. Кількість померлих від захворювання збільшилась на 146 осіб до 25 742.

При цьому за добу кількість нових випадків захворювання скоротилася на 1,8 відсотка, нових летальних випадків - збільшилася на 8,2 відсотка, йдеться в повідомленні міністерства охорони здоров'я України.

Найбільше нових випадків зафіксували в  Івано-Франківській (857) області, Києві (748), Вінницькій (738), Чернівецькій (638), Київській (548) та Закарпатській (515) областях.

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