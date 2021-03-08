Головною відповіддю на COVID-19 є вакцинація - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 9 березня, заявив про пріоритетність вакцинації над впровадженням локдауну, а також про необхідність збільшення темпів вакцинації в країні.

"Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", - заявив Зеленський під час селекторної наради з міністром охорони здоров'я та прем'єр-міністром України, повідомила пресслужба президента.

Як зазначив Зеленський, "в країні потрібно збільшувати темпи вакцинації, для чого можна було б залучати мобільні бригади і ресурси інших відомств, окрім міністерства охорони здоров'я". Крім того, "необхідно ретельно реагувати на випадки дезінформації про щеплення".

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За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, "МВС уже підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть узяти участь у проведенні вакцинації". У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час наради звернув увагу на необхідність більш тісної співпраці з головами обласних державних адміністрацій. Степанов також повідомив про стабілізацію ситуації на Прикарпатті. Він додав, що "і надалі активно проводитиме переговори про отримання Україною вакцин проти COVID-19".

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Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус – майже 21 тисяча проти 17 600. На сьогодні зайнято 29 573 ліжка. Загалом під COVID-19 виділено 70 157 ліжок, з яких 60 тисяч забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок – з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується". "В Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано- Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакцинували лише 1171 людину. В Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу, кампанія з вакцинації населення розпочалася 24 лютого. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, а також президент України Володимир Зеленський вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця.

Дивитись відео 01:47 Поділитись Щеплення Зеленського: як вакцинують світових політиків від коронавірусу (03.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ooRk Щеплення Зеленського: як вакцинують світових політиків від коронавірусу (03.02.2021)