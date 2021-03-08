Головною відповіддю на COVID-19 є вакцинація - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський закликав до збільшення в країні темпів вакцинації, яку він вважає головною відповіддю на COVID-19.
Володимир Зеленський (фото з архіву)
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 9 березня, заявив про пріоритетність вакцинації над впровадженням локдауну, а також про необхідність збільшення темпів вакцинації в країні.
"Найправильнішою відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було більшого приросту хворих. Ми наближаємося до середини березня і маємо надати більше можливостей людям отримати перші дози вакцини, особливо якщо вони працюють на передовій боротьби з коронавірусом", - заявив Зеленський під час селекторної наради з міністром охорони здоров'я та прем'єр-міністром України, повідомила пресслужба президента.
Як зазначив Зеленський, "в країні потрібно збільшувати темпи вакцинації, для чого можна було б залучати мобільні бригади і ресурси інших відомств, окрім міністерства охорони здоров'я". Крім того, "необхідно ретельно реагувати на випадки дезінформації про щеплення".
За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, "МВС уже підготувало 50 мобільних бригад, які допоможуть узяти участь у проведенні вакцинації". У свою чергу міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час наради звернув увагу на необхідність більш тісної співпраці з головами обласних державних адміністрацій. Степанов також повідомив про стабілізацію ситуації на Прикарпатті. Він додав, що "і надалі активно проводитиме переговори про отримання Україною вакцин проти COVID-19".
Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, "за попередній тиждень, якщо порівняти з позаминулим, збільшилася кількість госпіталізацій хворих на коронавірус – майже 21 тисяча проти 17 600. На сьогодні зайнято 29 573 ліжка. Загалом під COVID-19 виділено 70 157 ліжок, з яких 60 тисяч забезпечені киснем. Зросла також кількість зайнятих реанімаційних ліжок – з 1,5 тисячі до 2 тисяч. Це означає, що кількість важких випадків збільшується". "В Україні продовжує працювати адаптивний карантин. В областях зі значним поширенням коронавірусної хвороби запроваджений червоний рівень. Це Івано- Франківська, Чернівецька, Закарпатська й Житомирська області. Також майже 10 областей перебувають у помаранчевій зоні й близькі до червоного рівня", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні вакцинували лише 1171 людину. В Україну завезли 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу, кампанія з вакцинації населення розпочалася 24 лютого. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, а також президент України Володимир Зеленський вже публічно зробили щеплення. Глава МОЗ раніше заявляв, що темпи вакцинації в Україні мають зрости влітку і становити від п'яти до семи мільйонів осіб щомісяця.
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Щеплення Зеленського: як вакцинують світових політиків від коронавірусу (03.02.2021)
Щеплення Зеленського: як вакцинують світових політиків від коронавірусу (03.02.2021)
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
BioNTech та Pfizer: початок мРНК-революції
Першою вакциною від COVID-19, дозволеною до застосування в США і ЄС, стала розробка німецьких вчених Угура Шахіна і його дружини Езлем Тюречі. Їхня фірма BioNTech з Майнца уклала альянс з американським гігантом Pfizer. У 2021 році будуть випущені два мільярди доз. Завдяки цій вакцині ЗМІ заговорили про "революцію" у фармацевтиці - вона стала першою вакциною, що базується на матричній РНК.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Moderna: родом з університету Гарварда
На РНК-технологіях, що вважаються новим словом у медицині, спеціалізується і американська біотехнологічна компанія Moderna. Її штаб-квартира розташована в Кембриджі, у штаті Массачусетс, поблизу Гарвардського університету, вчені якого і заснували цю фірму в 2010 році. Вакцина Moderna, створена за фінансової підтримки влади, стала другою, зареєстрованою в США і ЄС на рубежі 2020-21 років.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
У AstraZeneca - "оксфордська вакцина"
Учені Оксфордського університету уклали для клінічних випробувань і виробництва своєї вакцини альянс з британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вона значною мірою забезпечує вакцинацію жителів Великобританії, виконує замовлення ЄС і активно працює з країнами, що розвиваються, адже у "оксфордської вакцини" дуже низька ціна. Так, в Індії її випускають для місцевого ринку і на експорт.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
"Спутник V": найперша реєстрація
У серпні 2020 року Росія оголосила, що першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу під назвою "Спутник V". Масова вакцинація російського населення офіційно почалася в січні 2021 року. На закордонні ринки цю векторну вакцину, розроблену вченими московського Центру Гамалії, просуває Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ). На фото - прибуття першої партії в Болівію.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sinovac: тихий конкурент з Китаю
Без зайвого шуму і докладних звітів про результати клінічних досліджень Китай розробив щонайменше три вакцини. Одну з них, створену на основі інактивованого коронавірусу, компанія Sinovac Biotech тестувала в декількох країнах Азії, зокрема в Індонезії, яка її потім закупила. Аби подати приклад співвітчизникам, президент країни Джоко Відодо прищепився першим.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
CureVac: принтер для вакцин від Tesla
Другу німецьку мРНК-вакцину, реєстрація якої очікується до літа, компанія CureVac з Тюбінгена вироблятиме й експортуватиме на світовий ринок в союзі з концерном Bayer. Але її можна буде виготовляти й прямо в клініках всюди і світі. Зразок мобільного принтера, створеного німецькою дочірньою фірмою Tesla Grohmann, Ілон Маск (в центрі) демонстрував у вересні 2020 року депутатам Бундестагу.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Sanofi: дві невдачі й допомога Євросоюзу
Французька компанія Sanofi - один з найбільших в світі виробників вакцин. Але цього разу вона двічі зазнала невдачі: ані спільна розробка з британською GlaxoSmithKline, ані спроба створити власну мРНК-вакцину досі не дали бажаного результату. Аби допомогти забезпечити країни ЄС, її завод у Франкфурті-на-Майні (на знімку) випустить влітку 125 мільйонів доз вакцини компаній BioNTech і Pfizer.
Якими вакцинами людству роблять щеплення від коронавірусу
Johnson&Johnson: достатньо однієї дози
Одним з шести виробників вакцин від коронавірусу, з якими ЄС уклав попередні договори про постачання, стала американська корпорація Johnson&Johnson. Її векторна вакцина передбачає тільки одне щеплення, а не два, і зберігається в звичайних холодильниках. Для ЄС, де реєстрація препарату очікується навесні, випускати її буде бельгійська дочірня фірма корпорації - Janssen.