Степанов розповів, коли можна буде купити вакцину від COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов прогнозує, що на комерційному ринку вакцина від COVID-19 може з'явитися не раніше літа-осені. Про це урядовець сказав у четвер, 4 березня, в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1.

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"Я впевнений, що на комерційному ринку вакцини, виходячи з наших переговорів з виробниками, раніше літа-осені, просто не з'являться. Всі виробники законтрактовані до кінця року тільки з урядами, у них не вистачає потужностей катастрофічно, всюди зриваються поставки", - сказав Степанов, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Водночас глава Асоціації анестезіологів України професор Сергій Дубров зазначив, що нині "у приватних клініках вакцин немає". "Зараз у жодній приватній медустанові немає і не може бути вакцини від COVID-19. Вакцинуватися в приватних клініках або крадькома (вакциною) Pfizer нереально, оскільки жодна приватна компанія не може купити вакцину в жодного виробника", - сказав він.

МОЗ має намір спрощувати доступ до вакцинації

Тим часом Степанов повідомив, що МОЗ має намір спрощувати доступ українців до вакцинації не тільки від COVID-19, зокрема відкривати можливість вакцинації в аптеках.

"Ми введемо таку обов'язкову опцію, щоб вакцинація була в аптеках. Почнемо з грипу, умовно кажучи, щоб був максимально легким доступ до вакцинації", - сказав міністр.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія вакцинації населення від коронавірусу. Станом на 4 березня вакциновано 9568 осіб. Всі вони отримали лише першу дозу вакцини. Нещодавно міністр охорони здоров'я України Максим Степанов поділився планами його відомства вийти влітку на рівень вакцинації від п'яти до семи мільйонів щеплень щомісяця.

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