Китайську вакцину CoronaVac в Україну доставлять до 15 березня

Група фармкомпаній "Лекхім" поставить в Україну вакцину від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac Life Sciences Co.,Ltd до 15 березня. Про це у четвер, 4 березня, повідомляє Reuters.

"Лекхім" є уповноваженим представником компанії Sinovac, а поставка здійснюватиметься в рамках виконання договору з держпідприємством "Медичні закупівлі України".

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Нагадаємо, наприкінці грудня 2020 року Україна підписала контракт на 1,9 мільйона доз з китайською компанією Sinovac. Поставки мали здійснюватись через "Лекхім". Утім, на початку січня 2021 року громадська організація "Пацієнти України" заявила, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов ніби самовільно визначив "Лекхім" посередником, а компанія ніби пов'язана з ексочільницею МОЗ Раїсою Богатирьовою.

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У МОЗ відкинули закиди і пояснили, що умови поставки ніби були визначені виробником вакцини. Утім, у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) 10 лютого повідомили про те, що розпочали розслідування стосовно закупівлі Україною вакцини від коронавірусу. За даними Ради громадського контролю НАБУ, розслідування стосується можливих зловживань під час закупівлі вакцини Sinovac за допомогою фірми-посередника.

Між тим "Лекхім" 9 лютого просив відтермінувати дату першої поставки вакцини з Китаю до квітня. А китайська компанія Sinovac лише 10 лютого подала заявку на реєстрацію в Україні своєї вакцини проти коронавірусу.