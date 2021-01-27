Наскільки ефективними є китайські вакцини від COVID-19

На даний момент у Китаї розробили три вакцини, які перебувають на завершальних стадіях випробувань. Це препарати фірм Sinopharm, Sinovac Biotech та CanSino. Утім, дані про результати найважливіших - другої та третьої - фаз досліджень вакцин потрапляють до громадськості лише в дуже обмеженому вигляді.

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Не до кінця зрозумілою залишається і ситуація з допуском вакцин. Приміром, препаратом Sinopharm зробили щеплення більш ніж мільйону людей, але це сталося в рамках випробувань або ж екстрених дозволів на використання.

Вакциновий націоналізм

Тим часом кореспонденти провідних німецьких ЗМІ повідомляють про те, що в китайських державних медіа дедалі частіше ставлять під сумнів дієвість та безпечність вакцин, які були допущені до використання в західних країнах. Зокрема, західним ЗМІ в Китаї закидають замовчування небезпеки, яку начебто несе вакцина виробництва компаній BioNTech та Pfizer.

Китайські виробники мало повідомляють громадськості про дослідження своїх вакцин

При цьому Китай сам домовився про закупівлю вакцини BioNTech/Pfizer через фірму Fosun Pharma. Не виключено, що китайська влада за допомогою медіакампанії, спрямованої проти західних вакцин, хоче відвернути увагу від непрозорої роботи власних виробників вакцин.

Причиною може бути не така висока ефективність препаратів, як хотілося б. Принаймні, наявні на сьогодні дані свідчать про не таку високу ефективність китайських вакцин, як у її західних конкурентів.

Sinovac Biotech

Китайська вакцина CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech - це той препарат, про закупки якого домовилася Україна. Він належить до так званих інактивованих. Вірус вирощують на клітинних культурах і хімічно інактивують. Коли вакцину вводять в організм, імунітет реагує не лише на спайковий білок, а на весь вірус. Цей тип вакцин активно використовується для щеплень проти багатьох хвороб багато років. Приміром, сюди належать вакцини проти дифтерії, гепатиту B, поліомієліту.

Починаючи від літа 2020 року, препарат проходить третю фазу досліджень, зокрема, в Бразилії, Індонезії, Бангладеш та Туреччині. Офіційних даних про ефективність вакцини виробник поки що не надавав. Аналіз даних, проведений бразильським партнером китайської компанії, свідчить про ефективність близько 78 відсотків. Індонезійські органи охорони здоров'я, натомість, повідомляють про дієвість на рівні близько 65 відсотків.

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Таким чином, ця вакцина не така ефективна, як допущені до використання в Європі та США препарати на основі мРНК на кшталт вакцин BioNTech/Pfizer та Moderna. Водночас показники її ефективності є не гіршими, а то й кращими за показники вакцин від грипу. Залежно від сезону, їхня ефективність коливається між 30 та 60 відсотками.

У Китаї вакцина Sinovac Biotech має екстрений дозвіл на використання. Серед інших країн, окрім України, використовувати вакцину планує також Таїланд. Про свій інтерес заявляли також Малайзія та Сінгапур. Щоправда, остаточного рішення там іще не ухвалили.

Виробник сподівається підвищити дієвість вакцини за допомогою збільшення проміжку часу між першим та другим щепленнями, які передбачає вакцинація. Але для цього потрібно проводити нові дослідження. Крім того, це посилює небезпеку утворення мутацій вірусу.

Вакцину компанії Sinopharm використовують у багатьох країнах

Sinopharm

Вакцина компанії Sinopharm під назвою Vero - єдина, дані досліджень якої були опубліковані офіційно. Наприкінці 2020 року виробник оприлюднив попередні показники ефективності препарату - 79 відсотків. Ця вакцина так само базується на інактивованому вірусі. Третя фаза досліджень була проведена, зокрема, в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Бахрейні, Перу, Сербії, Марокко, Аргентині, Йорданії та Пакистані. У Китаї вакцину вже допустили до використання.

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Іще до Китаю вакцину дозволили використовувати в ОАЕ - уже на початку грудня. Тамтешні випробування продемонстрували дієвість на рівні 86 відсотків. Допустили вакцину також у Сербії.

Натомість у Перу влада призупинила клінічні дослідження в грудні після того, як в одного з учасників після щеплення з'явились ознаки паралічу рук.

CanSino Biologics

Вакцина, розроблена CanSino Biologics в справпраці з Пекінським інститутом біотехнологій, називається Ad5-nCoV, або ж Convidecia. Вона належить до так званих векторних вакцин і вироблена на базі аденовірусу типу 5.

Цей нешкідливий вірус транспортує до клітин організму поверхневі протеїни коронавірусу SARS-CoV-2, які не здатні розмножуватися, але викликають імунну реакцію організму. За цим же принципом працює вакцина британсько-шведської фірми AstraZeneca, розроблена спільно з Університетом Оксфорда, а також російська вакцина "Спутник V".

Препарат компанії CanSino Biologics проходить зараз третю фазу досліджень у Пакистані, Росії, Мексиці та Чилі. Крім того, заплановані також випробування у Саудівській Аравії.

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А от заплановане раніше дослідження в Канаді так і не розпочалося, оскільки Китай не поставив вакцину канадській компанії-партнеру. Про причини зриву досліджень офіційно поки що нічого невідомо. Висловлюється припущення, що причиною могла бути невирішена дипломатична суперечка між Пекіном та Оттавою.

У Китаї препаратом, починаючи від червня 2020 року, вакцинують військовослужбовців. Виробник поки що не оприлюднював даних щодо ефективності вакцини.