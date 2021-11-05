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CoronaVac

CoronaVac – вакцина китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусної хвороби COVID-19. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "CoronaVac".

Вакцина CoronaVac, яку виробляє китайська компанія Sinovac Biotech, належить до так званих інактивованих. Вірус вирощують на клітинних культурах і хімічно інактивують. Коли вакцину вводять в організм, імунітет реагує не лише на спайковий білок, а на весь вірус. Китайська вакцина дієва одразу проти кількох штамів коронавірусу SARS-CoV-2, стверджує виробник. Для вироблення імунітету необхідні, як і в усіх інших вакцинах від "ковіду", дві дози. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Щеплення від COVID-19 отримали 11 мільйонів українців

Щеплення від COVID-19 отримали 11 мільйонів українців 05.11.2021

В Україні першу дозу вакцини від коронавірусу вже отримали 11 мільйонів осіб, дві дози - понад 7,7 мільйона. За добу зафіксовано більше 26 тисяч нових випадків COVID-19.
Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі?

Що відбувається, коли від COVID-19 вакциновані абсолютно всі? 02.11.2021

Бразилія потерпає від COVID-19 як жодна інша країна на планеті. Чи може виправити ситуацію 100-відсоткова вакцинація населення? Фармацевтичний концерн Pfizer вирішив перевірити це на прикладі одного міста.
Пів мільйона доз подарованої Україні вакцини від COVID-19 можуть опинитися на смітнику?

Пів мільйона доз подарованої Україні вакцини від COVID-19 можуть опинитися на смітнику? 07.10.2021

Термін придатності понад 1,3 мільйона доз вакцини від COVID-19, яку Німеччина передала Україні наприкінці серпня як гуманітарну допомогу, спливає наприкінці жовтня.

Вакцинація проти COVID-19: Україна намагається наростити темпи

Вакцинація проти COVID-19: Україна намагається наростити темпи 20.07.2021

До піку нової хвилі COVID-19 в Україні хочуть встигнути вакцинувати якомога більше людей. Але чи вдасться це зробити? Адже серед українців досі багато хто скептично ставиться до вакцинації.
ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech

ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech 01.06.2021

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала до застосування китайську вакцину від коронавірусу компанії Sinovac Biotech - CoronaVac. Це вже сьома вакцина, схвалена ВООЗ. CoronaVac використовують і в Україні.
У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі вакцинували майже 5 тисяч людей

У центрах вакцинації в Києві, Львові та Одесі вакцинували майже 5 тисяч людей 31.05.2021

У центрах масової вакцинації у Києві, Львові та Одесі за вихідні вакцинували від коронавірусу 4849 людей. Щеплення робили препаратом CoronaVac.
У Києві, Львові та Одесі запрацювали центри масової вакцинації

У Києві, Львові та Одесі запрацювали центри масової вакцинації 29.05.2021

Щеплення від коронавірусу в центрах вакцинації роблять тим, хто записався через "Дію". Поки вакцинуватися там можна препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech.
В Україну прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac - Степанов

В Україну прибули ще 500 тисяч доз китайської вакцини CoronaVac - Степанов 09.05.2021

Міністр охорони здоров'я України повідомив про прибуття в країну ще однієї партії вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
В Україні починаються щеплення китайською вакциною CoronаVac

В Україні починаються щеплення китайською вакциною CoronаVac 13.04.2021

Вакциною CoronаVac в Україні щеплюватимуть маломобільні групи населення, працівників критичної інфраструктури й спортсменів, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
У МОЗ України розповіли, хто отримає вакцини BioNTech/Pfizer і CoronaVac

У МОЗ України розповіли, хто отримає вакцини BioNTech/Pfizer і CoronaVac 10.04.2021

Услід за 200 тисячами доз препарату CoronaVac до України невдовзі прибудуть вакцини BioNTech/Pfizer. У МОЗ розповіли, хто матиме змогу ними вакцинуватися.

Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом?

Вакцинація від COVID-19: чи все в Україні відбувається за планом? 08.04.2021

В Україні щеплення від COVID-19 отримало лише трохи більше 320 тисяч людей. Це не дотягує навіть до одного відсотка населення країни. Чи все відбувається за планом вакцинації від коронавірусу?
У МОЗ України розповіли про плани вакцинації китайською CoronaVac

У МОЗ України розповіли про плани вакцинації китайською CoronaVac 26.03.2021

Вакциною CoronaVac щеплюватимуть в першу чергу маломобільну групу людей похилого віку та їхніх опікунів. До цієї категорії належать приблизно 40 тисяч людей. Поки Україна отримала 215 тисяч доз цієї вакцини.
В Україну прибула перша партія китайської вакцини від COVID-19

В Україну прибула перша партія китайської вакцини від COVID-19 25.03.2021

За даними глави МОЗ Максима Степанова, перша партія налічує 215 тисяч доз вакцини. Всього замовлено 1,9 мільйона доз.
В Україну відправили першу партію вакцини проти COVID-19 з Китаю

В Україну відправили першу партію вакцини проти COVID-19 з Китаю 25.03.2021

Вакцина CoronaVac вже використовується у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі і Туреччині. Всього Україна замовила 1,9 мільйона доз цієї вакцини.
МОЗ України зареєстрував китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac

МОЗ України зареєстрував китайську вакцину від коронавірусу CoronaVac 10.03.2021

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав назав про реєстрацію китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac. Компанія "Лекхім" обіцяє доставити в Україну першу партію до 15 березня.
Китайську вакцину CoronaVac в Україну доставлять до 15 березня

Китайську вакцину CoronaVac в Україну доставлять до 15 березня 04.03.2021

Про це повідомив посередник - група фармкомпаній "Лекхім", яка представляє китайську компанію-виробника вакцини Sinovac і обіцяла поставку препарату ще у лютому.
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