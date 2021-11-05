CoronaVac – вакцина китайської компанії Sinovac Biotech від коронавірусної хвороби COVID-19. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "CoronaVac".

Вакцина CoronaVac, яку виробляє китайська компанія Sinovac Biotech, належить до так званих інактивованих. Вірус вирощують на клітинних культурах і хімічно інактивують. Коли вакцину вводять в організм, імунітет реагує не лише на спайковий білок, а на весь вірус. Китайська вакцина дієва одразу проти кількох штамів коронавірусу SARS-CoV-2, стверджує виробник. Для вироблення імунітету необхідні, як і в усіх інших вакцинах від "ковіду", дві дози. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.