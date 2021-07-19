Вакцинація проти COVID-19: Україна намагається наростити темпи

Україні не уникнути чергової хвилі коронавірусної хвороби - такий прогноз зробила робоча група математичного моделювання Національної академії наук України. "Швидше за все пік нової хвилі COVID-19 слід очікувати ще до осені", - каже керівник групи Ігор Бровченко. На його думку, новий спалах коронавірусної хвороби буде більш інтенсивним, аніж попередні. Кількість вакцинованих проти COVID-19 в Україні не дає підстав сподіватися, що ця нова хвиля пройде легше, каже Бровченко.

За даними українського міністерства охорони здоров'я (МОЗ), поки що лише близько семи відсотків населення України щепилися однією дозою вакцини проти COVID-19 і близько трьох відсотків - двома дозами. "У країнах з високим рівнем вакцинації знову зростають показники, але там хворіє переважно молоде невакциноване населення і відповідно смертність там незначна, бо люди з груп ризику вже щеплені. У нас же ще дуже низький рівень вакцинації від COVID-19 і не всі пріоритетні групи вакциновані. Особливо це стосується літніх людей. Тож під час третьої хвилі у нас смертність знову буде високою", - зауважив Бровченко в розмові з DW.

Кількість бажаючих вакцинуватися проти коронавірусу зросла

Від самого початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в Україні було чимало скептиків і противників щеплення проти коронавірусу. Антивакцинальні настрої панували всюди і від самого старту загальмували темпи вакцинації. За даними соціологічного опитування Центру Разумкова, ще в березні цього року лише 29 відсотків українців готові були щепитися проти COVID-19, але в квітні таких було вже 40 відсотків.

Тепер у МОЗ стверджують, що бажаючих вакцинуватися проти коронавірусу різко побільшало. "Бачу, що є попит на вакцинацію. За нашими оцінками та опитуваннями, 60 відсотків українців, дорослого населення, готові зробити щеплення добровільно і безоплатно", - цитує міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка видання "РБК Україна".

Експерти зауважують, що в Україні спрацювала ставка на "добровільний вибір", а не зобов’язання до щеплень. Нове керівництва МОЗ змінило підхід до щеплення проти COVID-19, відкрили центи масової вакцинації, і антивакцинальні настрої почали потроху зменшуватися.

Імунолог Федір Лапій не бачить у цьому нічого дивного. "Коли я бачу, що мій сусід, родич, колега, друг вакциновані, дивлюсь на всіх цих щеплених: вони живі, ніяких ускладнень, то я й у себе запитаю, чому досі не вакцинований. Тут спрацював непрямий ефект популяризації щеплення", - зазначає імунолог. Лапій є головою національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, членом оперативного штабу реагування на вакциноконтрольовані інфекції при МОЗ України.

Читайте також: В Україні розробили план вакцинації дітей проти COVID-19

Пріоритет - щепити людей літнього віку

Водночас проблема вакцинації пріоритетних груп, зокрема літніх людей, і надалі залишається актуальною. До піку третьої хвилі COVID-19 в Україні хочуть щепити якомога більше людей з категорії 65+, адже вони найтяжче переносять цю хворобу, й смертність серед цієї групи найбільша. Аби спонукати цих людей до щеплення, їм надали можливість у центрах масової вакцинації вибирати між китайською вакциною CoronaVac та німецько-американською Comirnaty від компаній BioNTech та Pfizer.

Щоб подолати скептичні настрої щодо щеплення, в Україні намагаються діяти в різних напрямках. Не можна недооцінювати і часто скептичне ставлення щодо вакцинації серед молодшого медичного персоналу, який, у свою чергу, як правило, має довірливі відносини з літніми людьми. Тому нині МОЗ проводить тренінги та інформаційні кампанії серед цієї категорії медпрацівників, повідомив Лапій. Крім того, продовжив імунолог, на людей, старших за 60 років, має великий вплив церква. "Хотілося, щоб священнослужителі займали більш активну позицію. Бо деякі священики окремих громад досі виступають проти вакцинації", - каже Лапій.

Читайте також: Фактчек: Чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу

Чи вистачить усім вакцини?

У неділю, 18 липня, в Україну прибуло два мільйони доз вакцини проти коронавірусу, виробленої американською компанією Moderna. Ця поставка надійшла від уряду США через глобальну ініціативу COVAX. "Вакцина з цієї поставки призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації. До середи вакцина буде в кожній області", - повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Таким чином, за офіційними даними, в Україні на сьогодні є близько чотирьох мільйонів доз невикористаної вакцини проти COVID-19 від різних виробників. Як повідомили в міністерстві охорони здоров'я, до кінця липня Україна очікує прибуття ще понад п'яти мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Йдеться про препарати Coronavac від Sinovac-Biotech та Comirnaty від BioNTech та Pfizer.

Тим часом міністр охорони здоров'я Ляшко закликав українців записуватися на вакцинацію, зокрема робити щеплення літнім людям. "Не зволікайте, звертайтесь у пункти щеплення, центри вакцинації та отримайте свій захист від коронавірусної хвороби. Візьміть з собою на щеплення батьків, бабусь, дідусів, адже це запорука того, що на свята ви зможете збиратися всією родиною, а не лише онлайн", - написав Ляшко на своїй сторінці у Facebook.