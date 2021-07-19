Ляшко обіцяє центри вакцинації від COVІD-19 у кожному райцентрі

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевнив, що центри вакцинації від COVІD-19 відкриють у кожному районному центрі країни. За його словами, таке доручення дали міністерству під час селекторної наради в Офісі президента 19 липня. "Доручено відкрити вакцинальні центри в кожному районному центрі", - сказав Ляшко на брифінгу у вівторок, 20 липня.

Міністр нагадав, що на даний момент в інфраструктуру кампанії з вакцинації від COVІD-19 входять 3 тисячі 127 кабінетів вакцинації, 200 вакцинальних центрів, працюють 800 мобільних вакцинальних бригад. "Ми маємо готуватися до потенційного зростання захворюваності, яке може бути зумовлене штамом "дельта", - сказав Ляшко, цитує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомили зранку у вівторок у міністерстві охорони здоров'я України, протягом доби 19 липня від коронавірусу в Україні щепили 81 тисячу 015 осіб. З них першу дозу вакцини отримали 50 тисяч 267 українців, а 30 тисяч 748 - повністю завершили імунізацію, зробивши обидва щеплення. З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні щеплено понад 2,7 мільйона осіб, з них понад 1,4 мільйона отримали дві дози вакцини.

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МОЗ України 19 липня також оголосило про початок п'ятого етапу вакцинації населення від COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років. При цьому пріоритет надаватимуть вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та особам із супутніми захворюваннями.