 Ляшко обіцяє центри вакцинації від COVІD-19 у кожному райцентрі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2021

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Ляшко обіцяє центри вакцинації від COVІD-19 у кожному райцентрі

Вакцинальні центри будуть відкриті в кожному районному центрі України, анонсував глава МОЗ Віктор Ляшко. В країні стартує п'ятий етап вакцинації населення.

Центр вакцинації у Львові на стадіоні Арена Львів (архівне фото)

Центр вакцинації у Львові на стадіоні "Арена Львів" (архівне фото)

Міністр охорони здоров'я  України Віктор Ляшко запевнив, що центри вакцинації від COVІD-19 відкриють у кожному районному центрі країни. За його словами, таке доручення дали міністерству під час селекторної наради в Офісі президента 19 липня. "Доручено відкрити вакцинальні центри в кожному районному центрі", - сказав Ляшко на брифінгу у вівторок, 20 липня.

Міністр нагадав, що на даний момент в інфраструктуру кампанії з вакцинації від COVІD-19 входять 3 тисячі 127 кабінетів вакцинації, 200 вакцинальних центрів, працюють 800 мобільних вакцинальних бригад. "Ми маємо готуватися до потенційного зростання захворюваності, яке може бути зумовлене штамом "дельта", - сказав Ляшко, цитує "Інтерфакс-Україна".

Як повідомили зранку у вівторок у міністерстві охорони здоров'я України, протягом доби 19 липня від коронавірусу в Україні щепили 81 тисячу 015 осіб. З них першу дозу вакцини отримали 50 тисяч 267 українців, а 30 тисяч 748 - повністю завершили імунізацію, зробивши обидва щеплення. З початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні щеплено понад 2,7 мільйона осіб, з них понад 1,4 мільйона отримали дві дози вакцини.

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МОЗ України 19 липня також оголосило про початок п'ятого етапу вакцинації населення від COVID-19, на якому щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років.  При цьому пріоритет надаватимуть вразливим групам населення, зокрема людям віком від 60 років та особам із супутніми захворюваннями.

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